TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Sữa chua từ lâu đã được biết đến là "thực phẩm vàng" cho hệ tiêu hóa và làn da nhờ chứa hàm lượng lợi khuẩn (probiotics), canxi và protein dồi dào. Việc kết hợp sữa chua với các loại thực phẩm phù hợp không chỉ làm tăng hương vị mà còn giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tối ưu hơn, no lâu hơn.

Sữa chua kết hợp với rượu ngâm qua đêm là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng nhẹ nhàng. Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp tạo cảm giác không lâu, đồng thời hỗ trợ ổn định đường huyết. Khi ngâm cùng sữa chua, yến mạch sẽ mềm, dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn.

Bạn có thể chuẩn bị món ăn này từ tối hôm trước, buổi sáng chỉ cần lấy ra là có ngay bữa sáng đủ dinh dưỡng. Kết hợp thêm hạt chia , hạnh nhân hoặc chó để tăng cường chất béo tốt và protein. Vì vậy, cơ sở có thể cung cấp nguồn năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác đói trong suốt buổi sáng.

Vị béo ngậy của sữa chua hòa quyện với vị bùi của yến mạch và giòn từ hạt sẽ mang đến trải nghiệm ăn uống thú vị. Không chỉ ngon miệng, đây còn là món hỗ trợ tiêu hóa lợi khuẩn từ sữa chua.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua trái cây tươi

Sữa chua kết hợp với các loại trái cây tươi như chuối, dâu tây, việt quất hay kiwi là đơn lựa chọn đơn giản mà hiệu quả. Trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa , giúp cơ sở khởi đầu ngày mới đầy năng lượng. Khi ăn cùng sữa chua, món ăn trở nên cân bằng dinh dưỡng và dễ tiêu.

Sự kết hợp giữa vị chua nhẹ nhàng của sữa chua và vị ngọt tự nhiên từ trái cây giúp món ăn không cần thêm đường mà vẫn ngon. Đây cũng là cách kiểm soát năng lượng nạp vào, đặc biệt phù hợp với người đang giảm cân hoặc duy trì cân nặng.

Một bát sữa chua trái cây tươi không chỉ bổ dưỡng mà còn tạo cảm giác no lâu nhờ chất xơ từ trái cây. Ngoài ra, món ăn này còn giúp làm đẹp nhờ sự kết hợp giữa vitamin C trong trái cây và lợi khuẩn từ sữa chua.

Ảnh minh họa: Internet

Granola sữa chua

Granola với thành phần từ yến mạch nướng, các loại hạt và trái cây khô khi kết hợp cùng sữa chua tạo nên bữa sáng giàu năng lượng. Món ăn này cung cấp hỗn hợp carbohydrate hợp chất, protein thực vật, chất béo không bão hòa, rất tốt cho tim mạch.

Điểm đặc biệt của granola là độ giòn rụm hòa với độ mịn của sữa chua, tạo cảm giác thú vị. Chỉ cần một phần granola nhỏ cũng đủ mang lại cảm giác giác no lâu nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Sữa chua granola rất tiện lợi, chỉ mất vài phút để chuẩn bị. Bạn có thể thêm một ít trái cây tươi lên trên để tăng hương vị và dinh dưỡng. Nhờ đó, bữa sáng trở nên nhanh gọn vừa phong phú.

Tuy nhiên, bạn nên chọn granola ít đường hoặc tự làm tại nhà để đảm bảo an toàn. Kết quả như vậy sẽ giúp bữa sáng cung cấp năng lượng vững chắc mà không gây béo bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn ăn sữa chua đúng cách

Sữa chua rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn ăn không đúng cách có thể gây ra một số rủi ro không đáng có. Do đó, khi ăn sữa chua tiêu hóa, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

- Chỉ nên ăn tối đa 2 hộp sữa chua mỗi ngày.

- Nên ăn sau khi kết thúc bữa ăn từ 1 đến 2 tiếng.

- Khi bụng đói, bạn không nên ăn sữa chua. Lý do là vì lúc này độ chua của dịch dạ dày sẽ rất cao và có thể tiêu diệt những lợi khuẩn có trong sữa chua. Để hạn chế nguy cơ này, bạn có thể ăn nhẹ một chút bánh quy hoặc một số loại trái cây trước khi bổ sung sữa chua.

- Không nên ăn sữa chua và uống thuốc cùng một thời điểm vì những thành phần trong thuốc có thể tiêu diệt sữa chua và khiến cho loại thực phẩm này không thể mang lại những lợi ích sức khỏe như mong đợi. Do đó, bạn nên ăn sữa chua sau uống thuốc khoảng 2 đến 3 tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

- Nếu bạn đang bị thừa cân, béo phì thì chỉ nên ăn sữa chua không đường.

- Sau khi ăn sữa chua, cần vệ sinh răng miệng sạch sẽ bằng cách súc miệng hay đánh răng để tránh xảy ra tình trạng vi khuẩn từ sữa chua còn trong miệng và làm hỏng men răng.

- Người bị bệnh viêm loét dạ dày cũng nên hạn chế ăn sữa chua: Những bệnh nhân này thường phải dùng thuốc kháng axit, làm cho vi khuẩn sinh hơi dồn lên và khiến bụng rất ấm ách, khó chịu. Ăn sữa chua có thể giúp khí được đẩy xuống và phục hồi tính axit, từ đó người bệnh có thể giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu.