Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 28/09/2026 11:43

Trái me là loại quả quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Ngoài hương vị thơm ngon, loại quả này còn có hàm lượng dinh dưỡng phong phú cũng như những lợi ích sức khỏe tuyệt vời ít người biết đến.

Me là một loại trái cây nhiệt đới và cây của nó có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới của châu Phi, cụ thể là Sudan. Nó phát triển ở nhiều vùng như Ấn Độ và Pakistan. Me có tên khoa học của là Tam meus indica. Cây thuộc loại cây thân bụi cỡ trung bình, lá thường xanh, quả phát triển thành vỏ. Quả có đặc điểm là dài, vỏ màu nâu. Bên trong vỏ quả có cùi dẻo, bùi và mọng nước.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tùy từng giống me mà chúng có vị khác nhau, từ chua cho đến ngọt và có mùi thơm. Nó có vị giống như quả chà là và quả chanh pha trộn với nhau, thường dùng quả me nấu canh chua. Với một vài người không thích chua, ăn quả me sẽ khiến hàm của họ bị ê. Với đặc điểm đó, me thường được sấy khô hoặc dùng làm gia vị nước sốt.

Công dụng của trái me 

Tốt cho xương khớp

Nghiên cứu gần đây cho thấy, ngoài canxi, kali và magie cũng rất quan trọng cho việc tăng cường mật độ xương, giúp bộ xương chắc khỏe. Trái me chứa đầy đủ potassium và magnesium cùng với một lượng lớn canxi, tất cả đều cần thiết cho sự phát triển của xương.

Tốt cho răng miệng

Trái me rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C giúp giảm tình trạng chảy máu chân răng và tiêu diệt vi khuẩn trong khoang miệng. Thường xuyên ăn me là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe răng miệng.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân

Ngoài việc cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, trái me còn chứa trypsin, đây là một chất có tác dụng ức chế cảm giác đói. Khi ăn trái me, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn. Trypsin cũng góp phần vào quá trình tiết các chất dẫn truyền thần kinh, giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó rất hữu ích cho những ai muốn giảm cân an toàn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn me hàng ngày có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Loại trái cây này chứa niacin, một dạng vitamin nhóm B, giúp điều chỉnh mức cholesterol trong cơ thể. Nhờ đó, lượng cholesterol xấu sẽ giảm và cholesterol tốt sẽ tăng lên, giúp ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng protein có trong trái me có vai trò quan trọng với hệ miễn dịch. Chất protein này có khả năng tham gia vào quá trình sản xuất kháng thể, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh. Chỉ cần ăn một quả me mỗi ngày, bạn cũng có thể góp phần nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ổn định huyết áp

Hàm lượng kali trong trái me cao gấp đôi so với chuối, là khoáng chất đóng vai trò trong việc kiểm soát huyết áp, hạn chế tăng huyết áp đột ngột. Thêm trái me vào chế độ ăn là một cách hiệu quả để duy trì huyết áp ổn định, nhờ vào khả năng của kali trong việc trung hòa lượng natri dư thừa, ngăn ngừa huyết áp tăng cao.

Lưu ý khi ăn me 

Khi tiêu thụ me, người bệnh tiểu đường cần đặc biệt chú ý đến một số điều để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

 

Trước khi ăn, nên rửa sạch và ngâm me trong nước muối pha loãng để giảm độ chua gắt và loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn.

Không ăn me quá nhiều trong một thời gian ngắn để tránh gây kích ứng dạ dày, tiêu chảy hoặc trào ngược axit.

Người bị tiểu đường cần theo dõi lượng đường trong máu khi ăn me và nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người đang dùng thuốc, đặc biệt thuốc Aspirin, nên tránh hoặc thận trọng khi ăn me do khả năng tương tác thuốc.

Không nên ăn me ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật để tránh ảnh hưởng đến tác dụng đông máu.

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm me vào chế độ ăn uống.

Không nên nuốt hạt me vì có thể gây nghẹt, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

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