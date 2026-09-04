Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu là hành trình tôn vinh sắc vóc, trí tuệ cùng sự tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Đồng điệu với tinh thần đó, Saras Perfume hướng tới mục tiêu hỗ trợ phái đẹp khẳng định nét quyến rũ riêng và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nước hoa Saras hợp tác với các nhà hương uy tín từ Vương quốc Anh để lựa chọn và tái tạo cấu trúc những mùi hương được ưa chuộng trên thế giới theo tiêu chuẩn IFRA, giúp trải nghiệm hương thơm cao cấp tiếp cận gần hơn với đông đảo người tiêu dùng. Sự đồng hành của Saras Perfume tại cuộc thi là lời cam kết mang đến giải pháp hương thơm thanh lịch và chất lượng cho các thí sinh trên hành trình tỏa sáng.

SR Rossy & Công Nghệ AromaSpace™: Nốt Hương Hoa Hồng Tự Nhiên

Đồng hành cùng các thí sinh trong chuỗi hoạt động của cuộc thi, dòng nước hoa nữ SR Rossy mang đến điểm nhấn hương thơm tinh tế. Sản phẩm ứng dụng công nghệ AromaSpace™ – phương pháp cho phép phân tích và thu thập các phân tử hương trực tiếp từ thiên nhiên, giúp tái hiện mùi hương hoa hồng chân thật như trong một vườn hồng rực rỡ.