Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Làm đẹp 04/09/2026 17:23

Đồng hành cùng hành trình tôn vinh nhan sắc Việt tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, thương hiệu nước hoa Saras Perfume giới thiệu dòng sản phẩm SR Rossy. Nhờ ứng dụng công nghệ AromaSpace™ tiên tiến, SR Rossy mang đến hương thơm hoa hồng tự nhiên, chân thật và thanh lịch, hỗ trợ các thí sinh thêm phần tự tin và cuốn hút trong từng khoảnh khắc tỏa sáng.

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới - Ảnh 1

Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu là hành trình tôn vinh sắc vóc, trí tuệ cùng sự tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Đồng điệu với tinh thần đó, Saras Perfume hướng tới mục tiêu hỗ trợ phái đẹp khẳng định nét quyến rũ riêng và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nước hoa Saras hợp tác với các nhà hương uy tín từ Vương quốc Anh để lựa chọn và tái tạo cấu trúc những mùi hương được ưa chuộng trên thế giới theo tiêu chuẩn IFRA, giúp trải nghiệm hương thơm cao cấp tiếp cận gần hơn với đông đảo người tiêu dùng. Sự đồng hành của Saras Perfume tại cuộc thi là lời cam kết mang đến giải pháp hương thơm thanh lịch và chất lượng cho các thí sinh trên hành trình tỏa sáng.

SR Rossy & Công Nghệ AromaSpace™: Nốt Hương Hoa Hồng Tự Nhiên

Đồng hành cùng các thí sinh trong chuỗi hoạt động của cuộc thi, dòng nước hoa nữ SR Rossy mang đến điểm nhấn hương thơm tinh tế. Sản phẩm ứng dụng công nghệ AromaSpace™ – phương pháp cho phép phân tích và thu thập các phân tử hương trực tiếp từ thiên nhiên, giúp tái hiện mùi hương hoa hồng chân thật như trong một vườn hồng rực rỡ.

Nhờ sự kết hợp giữa nốt cam Bergamot tươi mát ở tầng hương đầu, hoa hồng nồng nàn ở tầng hương giữa cùng dư vị ấm áp của gỗ tuyết tùng và xạ hương ở tầng hương cuối, SR Rossy mang lại trải nghiệm hương thơm dịu nhẹ, thanh lịch. Sản phẩm là người bạn đồng hành giúp các người đẹp luôn duy trì sự tự tin và thần thái cuốn hút trong mọi khoảnh khắc.

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới - Ảnh 2

Cấu trúc 3 tầng hương – Nét chấm phá thanh lịch và cuốn hút

Dòng nước hoa nữ SR Rossy sở hữu sự chuyển mình nhịp nhàng giữa các tầng hương:

  • Tầng hương đầu: Sự kết hợp giữa nốt cam Bergamot sảng khoái cùng vị chua ngọt dịu nhẹ của lý chua đen và quả vải mang lại cảm giác tươi mát ban đầu.

  • Tầng hương giữa: Sự giao thoa giữa hoa nhài, hoa phong lữ và nốt hoa hồng nồng nàn làm tôn lên nét quyến rũ, nữ tính.

  • Tầng hương cuối: Đọng lại trên da là sự ấm áp, vương vấn từ gỗ tuyết tùng, xạ hương cùng dư vị ngọt nhẹ của mật ong trắng.

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới - Ảnh 3

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Giải mã nước hoa Exquisite: Mùi hương xa xỉ đồng hành cùng Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu

Giải mã nước hoa Exquisite: Mùi hương xa xỉ đồng hành cùng Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu

Đôi khi, một thoáng hương vương lại cũng đủ sức đánh thức ký ức, vẽ nên không gian lộng lẫy như chốn hoàng gia. Được dành cho phái đẹp, Saras SR Exquisite mang đến quãng nghỉ tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả. Đó là hành trình trải nghiệm sự tinh tế, tôn vinh nét quyến rũ kiêu kỳ và thần thái sang trọng vượt thời gian.

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