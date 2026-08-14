Giải mã nước hoa Exquisite: Mùi hương xa xỉ đồng hành cùng Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu

Không chọn cách gây chú ý bằng những nốt hương nồng gắt hay phô trương, SR Exquisite chinh phục khứu giác bằng sự mộc mạc, tươi mát nhưng ẩn chứa chiều sâu đầy cuốn hút. Mùi hương mơn man trên làn da, dịu dàng đánh thức từng giác quan và biến mỗi khoảnh khắc thường nhật của người phụ nữ trở nên thơ mộng tựa một câu chuyện cổ tích.

Nước hoa chưa bao giờ đơn thuần là một món phụ kiện trang điểm cho vẻ ngoài. Với người phụ nữ hiện đại, mùi hương còn là chiếc chìa khóa mở ra những khoảng trời cảm xúc sâu lắng, là tuyên ngôn lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh về bản sắc cá nhân. Lấy cảm hứng từ biểu tượng thanh tao kinh điển Jo Malone English Pear & Freesia, SR Exquisite ra đời như một bản hòa tấu hương thơm đài các, đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình khẳng định chính mình.

Tầng hương đầu: Bừng sáng ngay từ những giây phút đầu tiên với sự kết hợp mọng nước của trái lê chín và nét thanh mát tự nhiên từ dưa tươi, mang lại cảm giác sảng khoái, tràn đầy sức sống.

Tầng hương giữa: Khi sự tươi mới ban đầu lắng xuống, không gian trở nên kiêu kỳ và quyến rũ hơn nhờ sự đan xen nhịp nhàng giữa hoa lan Nam Phi (Freesia) thanh lịch và nét e ấp, quyến rũ của hoa hồng.

Tầng hương cuối : Đọng lại sâu lắng và bền bỉ nhất trên làn da là hơi ấm bủa vây từ xạ hương và hoắc hương, được ôm ấp trọn vẹn trong lớp đại hoàng cùng nhựa hổ phách huyền bí, tạo nên một dấu ấn đậm nét, khó phai.

Đằng sau câu chuyện hương thơm lãng mạn là sự đầu tư bài bản và nghiêm túc về mặt chất lượng. Được chế tác từ nguồn hương liệu cao cấp chuẩn Anh Quốc, SR Exquisite không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn về độ lưu hương bền bỉ suốt ngày dài, mà còn đảm bảo sự an toàn, nâng niu cho làn da nhạy cảm.

Sự tỉ mỉ trong từng công đoạn điều hương đã giúp SR Exquisite ghi điểm với những khách hàng khó tính nhất, trở thành sự lựa chọn ưu tiên của những người phụ nữ yêu thích phong cách tinh tế, sang trọng.

Giá trị và vị thế của SR Exquisite càng được khẳng định mạnh mẽ khi thương hiệu chính thức trở thành người bạn đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu. Sự giao thoa giữa nghệ thuật điều hương đỉnh cao và không gian tôn vinh vẻ đẹp Việt đã minh chứng cho chất lượng vượt trội của dòng sản phẩm này.

Không chỉ đơn thuần là một chai nước hoa, SR Exquisite đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại: tự tin, độc lập, biết yêu thương bản thân và luôn sẵn sàng tỏa sáng theo cách riêng. Với SR Exquisite, mỗi người phụ nữ đều có thể tự tin viết tiếp câu chuyện rực rỡ của đời mình.