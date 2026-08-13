Nước hoa unisex SR De Rivéry: Mùi hương của những bí mật được kể bên lò sưởi

Làm đẹp 13/08/2026 10:57

Lấy cảm hứng từ kiệt tác Maison Margiela Replica By the Fireplace, SR De Rivéry tái hiện trọn vẹn khung cảnh căn nhà gỗ ấm cúng với lò sưởi bập bùng trong đêm đông. Hơi ấm từ gỗ cháy, vị bùi ngọt của hạt dẻ rang cùng chút cay nhẹ gợi cảm giác yên bình—như đang ngồi bên ánh lửa và lắng nghe những câu chuyện thầm kín dành riêng cho người thân thuộc.

Lấy cảm hứng từ kiệt tác Maison Margiela Replica By the Fireplace, SR De Rivéry tái hiện trọn vẹn khung cảnh căn nhà gỗ ấm cúng với lò sưởi bập bùng trong đêm đông. Hơi ấm từ gỗ cháy, vị bùi ngọt của hạt dẻ rang cùng chút cay nhẹ gợi cảm giác yên bình—như đang ngồi bên ánh lửa và lắng nghe những câu chuyện thầm kín dành riêng cho người thân thuộc. Chính chiều sâu cảm xúc cùng khí chất sang trọng, điềm tĩnh ấy đã giúp SR De Rivéry vinh dự trở thành dòng nước hoa đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, góp phần tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, sự trưởng thành và thần thái cuốn hút của phái đẹp.

Á hậu Linh Chi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu

Cấu trúc tầng hương: Hành trình khơi gợi cảm xúc trầm tĩnh

Được sáng tạo từ nguồn hương liệu cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Vương Quốc Anh, dòng nước hoa unisex này mang đến trải nghiệm thượng hạng nhưng vô cùng gần gũi:

Tầng hương đầu: Mở ra không gian mộc mạc bằng sự kết hợp giữa hương gỗ, hồng tiêu, hoa cam và đinh hương. Cảm giác cay nồng xen lẫn chút ấm áp tạo nên mở đầu đầy lôi cuốn nhưng không hề gắt.

Tầng hương giữa: Sự hòa quyện của hạt dẻ, gỗ Guaiac và cây bách xù mang lại trải nghiệm khứu giác sâu lắng, đậm chất hoài niệm và tràn đầy cảm xúc.

Tầng hương cuối: Vani, nhựa thơm Peru cùng Cashmeran đọng lại lớp nền mềm mại, êm dịu, vương vấn bền bỉ trên làn da như vệt ấm còn sót lại sau một buổi tối mùa đông.

Sức hút của phong cách trưởng thành và tinh tế

SR De Rivéry chinh phục phái đẹp lẫn phái mạnh theo một cách rất riêng. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, càng ở gần càng cảm nhận rõ chiều sâu của từng nốt hương—tựa như một cuốn sách hay càng đọc càng khiến người ta muốn khám phá thêm.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày thời tiết se lạnh, các buổi hẹn hò lãng mạn, gặp gỡ đối tác hay những bữa tối ấm cúng. Mùi hương giúp người sử dụng bao bọc bản thân trong một vầng hào quang quyến rũ, điềm tĩnh và đầy khí chất.

Để giữ trọn vẹn độ lưu hương bền bỉ và sự tinh khiết trong từng giọt nước hoa, nước hoa Saras được sản xuất từ Hương liệu Anh Quốc chuẩn IFRA: Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế khắt khe từ Hiệp hội Nước hoa Quốc tế. Sản phẩm đóng gói tại nhà máy đạt chứng nhận BRCGS CP4 và ISO 22716, đảm bảo chất lượng tỏa hương ổn định và an đối cho làn da.

𝐒𝐀𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌

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