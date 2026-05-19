SR Exquisite: Không chỉ là nước hoa, đó là bản tuyên ngôn của sự tự tin

Làm đẹp 19/05/2026 10:25

Với SR Exquisite, bạn không chỉ đơn thuần là mua một chai nước hoa, bạn đang đầu tư cho sự tự tin và sở hữu một không gian ngập tràn hương thơm của riêng mình.

Đối với phụ nữ hiện đại, nước hoa không đơn thuần là một món mỹ phẩm, mà là tuyên ngôn của sự tự tin và phong cách sống. Thế nhưng, việc bỏ ra một khoản ngân sách lớn cho những dòng nước hoa xa xỉ đôi khi lại khiến nhiều cô nàng phải "đau ví". Nếu bạn đang tìm kiếm một mùi hương vừa mang chiều sâu sang trọng, vừa có mức giá "yêu chiều" bản thân, thì SR Exquisite chính là câu trả lời hoàn hảo nhất lúc này.

SR Exquisite: Không chỉ là nước hoa, đó là bản tuyên ngôn của sự tự tin - Ảnh 1

Ngay từ khi ra mắt, SR Exquisite đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các tín đồ mùi hương nhờ sở hữu DNA hương thơm đầy mê hoặc. Sản phẩm được lấy cảm hứng trọn vẹn từ chai nước hoa danh tiếng vốn được yêu thích trên toàn cầu – Jo Malone English Pear & Freesia – biểu tượng của sự nhẹ nhàng, tự nhiên và tao nhã đặc trưng.

Với nguồn hương liệu cao cấp được tinh tuyển khắt khe và nhập khẩu chính ngạch từ Vương Quốc Anh, SR Exquisite được ví như “Hương vị của trái cấm” dành cho phái nữ. Đây là một thứ hương thơm đầy cám dỗ, vừa giữ được nét ngây thơ thuần khiết ở bề nổi nhưng lại vô cùng khơi gợi, ấm áp và cuốn hút sâu xa ở những nốt trầm cuối cùng.

Bản giao hưởng 3 tầng hương: Đưa nàng vào lâu đài cổ tích

Không chỉ là một mùi hương đơn sắc, SR Exquisite giống như một giai điệu du dương của hương hoa trái chuyển mình đầy tinh tế qua thời gian. Sở hữu chai nước hoa này, bạn như được đưa đến một không gian xa hoa, tráng lệ của những cung điện trong truyện cổ tích, nơi từng làn hương nhẹ nhàng âu yếm, mơn man trên làn da.

Tầng hương đầu: Khai mở khứu giác bằng sự tươi mọng, ngập tràn sức sống của nốt lê chín và dưa tươi mát, mang lại năng lượng tích cực của một buổi sớm mai.

Tầng hương giữa: Khi lớp hương đầu dịu lại, vị trí trung tâm nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt vời giữa hoa lan Nam Phi thanh lịch và hoa hồng quyến rũ, bung tỏa sự nữ tính đầy kiêu kỳ.

Nốt hương cuối: Đọng lại sâu sắc trên da sau nhiều giờ là sự hòa hợp đầy chiều sâu của xạ hương, hoắc hương, đại hoàng và nhựa hổ phách. Điểm nhấn này giúp mọi tầng hương đều giữ được vẻ tươi mát ban đầu nhưng kết thúc lại vô cùng ấm áp, dễ chịu.

Thiết kế nhỏ gọn bỏ túi cho cô nàng hiện đại

Không chỉ ghi điểm nhờ chất hương "đắt tiền", SR Exquisite còn sở hữu thiết kế thông minh với dung tích 9ml. Thay vì phải mang theo những chai thủy tinh cồng kềnh, nặng nề, thiết kế dạng ống thon dài, nhỏ gọn cùng phần nắp hoàng kim sang trọng cho phép các nàng dễ dàng bỏ vào túi xách, ví cầm tay hay mang theo khi đi làm, đi tiệc và du lịch.

Bất cứ khi nào cần, bạn đều có thể dặm lại hương thơm một cách nhanh chóng để giữ cho cơ thể luôn tỏa hương thơm ngát suốt cả ngày dài.

SR Exquisite: Không chỉ là nước hoa, đó là bản tuyên ngôn của sự tự tin - Ảnh 2

Nước hoa nữ SR Exquisite là sự hợp tác chiến lược trực tiếp với các nhà hương uy tín tại Anh. Sự kết hợp này giúp sản phẩm giữ trọn vẹn được cốt cách quý tộc của dòng nước hoa cao cấp nhưng lại sở hữu mức giá cực kỳ "yêu chiều" ví tiền của đại đa số phái đẹp Việt.

Với SR Exquisite, bạn không chỉ đơn thuần là mua một chai nước hoa, bạn đang đầu tư cho sự tự tin và sở hữu một không gian ngập tràn hương thơm của riêng mình.

𝐒𝐀𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌

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