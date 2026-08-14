Chơi thể thao ngoài trời: Những điều không nên bỏ qua để bảo vệ cơ thể và làn da

Làm đẹp 14/08/2026 16:18

Chạy bộ, đạp xe hay chơi golf ngoài trời không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước tác động của thời tiết. Trong đó, bảo vệ làn da trước tia UV là điều người chơi thể thao không nên bỏ qua.

Chuẩn bị kỹ trước mỗi buổi tập

Với những người thường xuyên vận động, đặc biệt là các bộ môn ngoài trời, việc chuẩn bị trước buổi tập có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm vận động. Uống đủ nước, lựa chọn trang phục thoáng mát, khởi động phù hợp và chủ động tránh thời điểm nắng gắt là những điều cơ bản cần được duy trì.

Bên cạnh đó, làn da cũng cần được bảo vệ khi phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.

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 Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Internet.

Tiếp xúc với nắng, đừng quên chống nắng

Chạy bộ, đạp xe, chơi golf hay tập luyện ngoài trời khiến làn da thường xuyên tiếp xúc với tia UV. Nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp, làn da có thể chịu tác động từ ánh nắng trong suốt quá trình vận động.

Vì vậy, thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài nên trở thành một bước quen thuộc, tương tự như chuẩn bị nước uống hay trang phục tập luyện.

Khi lựa chọn sản phẩm, người dùng có thể ưu tiên những loại có chỉ số chống nắng cao và khả năng bảo vệ trước cả UVA, UVB, đặc biệt nếu thường xuyên hoạt động dưới trời nắng.

Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 PA++++ dành cho người yêu vận động

Nắm bắt nhu cầu chống nắng của những người thường xuyên hoạt động ngoài trời, Saras Beauty phát triển kem chống nắng thể thao Albatross với SPF 100 và PA++++, được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc. Sản phẩm là dòng chống nắng lai vật lý và hóa học, hướng đến nhu cầu bảo vệ làn da trong điều kiện vận động ngoài trời và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Bên cạnh chỉ số chống nắng cao, Albatross còn được giới thiệu với công nghệ kháng trôi, hỗ trợ kháng nước và mồ hôi, cùng kết cấu không bết dính, dễ tán và không để lại vệt trắng. Đây là những yếu tố đáng chú ý với người thường xuyên chạy bộ, đạp xe, chơi golf hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

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Không chỉ quan tâm đến chỉ số, việc sử dụng kem chống nắng đúng cách cũng đóng vai trò quan trọng. Người dùng nên thoa đủ lượng cần thiết trước khi ra ngoài và lưu ý duy trì lớp bảo vệ khi vận động lâu, đổ nhiều mồ hôi hoặc có các tác động khiến kem bị trôi, lau đi.

Điều này cũng giúp tránh một hiểu lầm phổ biến: SPF càng cao không có nghĩa có thể bỏ qua hoàn toàn việc sử dụng lại kem chống nắng trong mọi tình huống. Hiệu quả bảo vệ thực tế còn phụ thuộc vào lượng kem, cách thoa và điều kiện tiếp xúc với môi trường.

Chống nắng cũng là một phần của thói quen thể thao

Một buổi tập hiệu quả không chỉ nằm ở cường độ hay thời gian vận động mà còn ở cách người tập chăm sóc cơ thể trước và sau khi tập.

Uống đủ nước, lựa chọn thời điểm phù hợp, nghỉ ngơi khi cần thiết và chủ động bảo vệ làn da trước ánh nắng là những thói quen đơn giản nhưng cần thiết đối với người thường xuyên vận động ngoài trời.

Chơi thể thao ngoài trời: Những điều không nên bỏ qua để bảo vệ cơ thể và làn da - Ảnh 3 

Với kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 PA++++ của Saras Beauty, chống nắng được hướng đến như một bước chăm sóc da đồng hành cùng những người yêu thích lối sống năng động, đặc biệt trong những ngày làn da phải tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời.

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Vì sao kem chống nắng không chỉ dành cho phụ nữ?

Vì sao kem chống nắng không chỉ dành cho phụ nữ?

Nhắc đến kem chống nắng, nhiều người vẫn mặc định đây là sản phẩm dành cho phái đẹp. Thế nhưng, dưới tác động của tia cực tím (UV), làn da của nam giới cũng phải đối mặt với nguy cơ sạm màu, lão hóa và tổn thương nếu không được bảo vệ đúng cách. Chính vì vậy, chống nắng ngày nay không còn là một bước làm đẹp, mà đã trở thành thói quen chăm sóc da cần thiết đối với tất cả mọi người.

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