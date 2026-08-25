Phim bắt đầu phát sóng độc quyền trên Tencent Video từ ngày 9/8. Sau 11 ngày, nhiệt độ trên nền tảng vượt 26.000. Tác phẩm có 9 lần đứng đầu chỉ số nhiệt phim truyền hình trong ngày của Maoyan và 10 lần dẫn đầu bảng nhiệt độ ngày trên Tencent Video. Tổng lượt xem hiệu quả vượt 238 triệu, trung bình gần 12 triệu lượt mỗi tập.

Một trong những cảnh gây ấn tượng mạnh nhất là màn đối đầu giữa đoàn tang lễ mặc đồ trắng và kiệu hoa đỏ trên cùng một con phố. Trớ trêu hơn, người nằm trong quan tài và người ngồi trên kiệu hoa lại là cùng một người. Sự tương phản giữa đỏ và trắng, kết hợp khung cửa tạo thành chữ “囚” (tù), khiến phân cảnh trở thành điểm nhấn thị giác của tác phẩm.

So với các tác phẩm cùng thời điểm, mức 7,1 điểm của Hoa Khai Cẩm Tú chưa phải cao nhất. Cửu Môn đạt 6,7 điểm, trong khi Trọng Khí có 7,4 điểm. Tuy nhiên, việc liên tục cải thiện thành tích cho thấy bộ phim đang có sức bền đáng kể thay vì chỉ tạo hiệu ứng nhất thời.

Điểm khác biệt của Hoa Khai Cẩm Tú nằm ở cách kết hợp cổ trang quyền mưu với mô-típ road movie. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chi Chi trên Qidian, phim xoay quanh Phó Đình Vân, cửu tiểu thư của gia tộc họ Phó ở Hoa Âm. Được nuôi dạy để trở thành thế gia chủ mẫu, cô am hiểu thi thư, sổ sách và có khả năng nhìn người. Tuy nhiên, trước ngày bàn chuyện hôn sự, cô bị biểu ca Du Kính Tu cấu kết với người ngoài vu cáo tội thông dâm.

Đinh Vũ Hề nhận được nhiều chú ý với vai Triệu Lăng. Nam diễn viên sử dụng những chuyển động như cúi đầu, hơi khom người và hướng cơ thể về phía trước để tạo cảm giác dè dặt, cảnh giác của một người xuất thân giang hồ. Trong khi đó, Đặng Ân Hy được đánh giá là điểm sáng với vai Phó Đình Vân. Nữ diễn viên xây dựng nhân vật mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, thay vì hình tượng nữ chính chỉ chờ nam chính bảo vệ.

Bên cạnh diễn xuất, phần hình ảnh cũng là lợi thế của bộ phim. Ê-kíp thực hiện nhiều cảnh quay tại các khu nhà cổ ở Sơn Tây và sa mạc Đôn Hoàng, sử dụng hơn 800 bộ trang phục và hơn 500 tạo hình. Phục trang được tham khảo từ thời Minh với sự tư vấn của các chuyên gia lịch sử.

Khi câu chuyện mở rộng, Phó Đình Vân và Triệu Lăng phát hiện những bằng chứng cho thấy nhà họ Du cấu kết với quan lại ngành muối để tham ô. Từ một cuộc chạy trốn, câu chuyện dần chuyển thành cuộc đối đầu với mạng lưới quyền lực liên quan đến muối chính, tham nhũng và gian lận khoa cử.

Dù vậy, phim vẫn nhận một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng tuyến quyền mưu chưa đủ sắc bén, trong khi tính cách của Phó Đình Vân đôi lúc chưa nhất quán với thiết lập thông minh, giỏi tính toán. Diễn xuất của Đinh Vũ Hề cũng có những ý kiến khác nhau ở các phân đoạn cảm xúc nặng.

Dẫu còn điểm gây tranh luận, mức 7,1 điểm Douban sau hàng chục nghìn lượt đánh giá cho thấy Hoa Khai Cẩm Tú đang có hành trình tăng trưởng đáng chú ý. Không tạo tiếng vang ồ ạt ngay từ đầu, bộ phim từng bước giữ chân khán giả bằng câu chuyện chạy trốn, tuyến quyền mưu, những phân cảnh giàu tính điện ảnh và mối quan hệ giả vợ chồng được xây dựng tiết chế. Đây có thể là yếu tố giúp tác phẩm tiếp tục duy trì sức hút trong chặng đường phát sóng phía trước.