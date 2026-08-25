Tháng nào cũng nhận 10 triệu từ người đã khuất, tôi tưởng đó là tình yêu cuối cùng, nào ngờ...

Tâm sự 25/08/2026 12:25

Nhưng lạ lùng thay, chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng. Dù có số điện thoại người gửi tôi cũng không gọi được.

Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm, có một trai một gái. Chồng tôi là kiểu đàn ông vì sự nghiệp, nên thường không có nhiều thời gian cho vợ con. Nhưng tôi luôn hiểu cho anh, tôi còn sẵn sàng ở nhà chăm con để anh yên tâm đi làm.

Nhiều người xung quanh tôi thường khuyên tôi nên có một công việc riêng, đừng phụ thuộc tài chính vào chồng. Bởi đàn ông có vợ chỉ biết ở nhà thường dễ chán gia đình, thậm chí là ngoại tình. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghe, đến giờ mới thấy mình ngu dại. 8 năm sống với nhau, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.

Tai họa ập đến gia đình tôi 5 tháng trước, chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Biến cố đến quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị cho nỗi đau mất chồng quá lớn này. Sau ngày chồng mất, mẹ con tôi nhận được số tiền bồi thường từ bảo hiểm. Tôi sau đó đi làm lại với đồng lương thấp, cuộc sống cũng chật vật hơn.

Nhưng lạ lùng thay, chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng. Dù có số điện thoại người gửi tôi cũng không gọi được.

Tháng nào cũng nhận 10 triệu từ người đã khuất, tôi tưởng đó là tình yêu cuối cùng, nào ngờ... - Ảnh 1
Biến cố đến quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị cho nỗi đau mất chồng quá lớn này - Ảnh minh họa: Internet

Số tiền 20 triệu mỗi tháng có thể giúp mẹ con tôi rất nhiều, tôi thật muốn biết ai có lòng tốt giúp chúng tôi. Đến tháng vừa rồi, tôi xin địa chỉ người gửi hàng, thì đó là một khu chung cư sang xịn. Người gửi tiền cho mẹ con tôi ở đây sao? Tôi bèn dùng một số khác để gọi cho người đó, rồi mạo danh là nhân viên gửi quà tặng đang chờ trước cửa.

Tôi thấy một người phụ nữ đi xuống, khi tôi thử gọi thì đúng là cô ấy bắt máy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy sững người rồi muốn bỏ chạy.

Sau một hồi giằng co thì chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng từng qua lại với chồng tôi. Chồng tôi bỏ tiền mở cửa hàng, mua chung cư cho cô ấy ở. Nhưng từ ngày chồng tôi mất, cô ấy lúc nào cũng thấy bị dằn vặt, tội lỗi nên muốn gửi tiền bù đắp cho mẹ con tôi, coi như chuộc tội, cũng là thay chồng tôi chăm sóc gia đình.

Khi biết sự thật về người chồng mất sớm của mình, tôi hận anh thấu xương tủy. Nhưng thực tế thì tôi đang cần tiền để nuôi con và nhân tình của chồng hứa sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Nếu tôi nhận sự giúp đỡ của cô ta liệu có phải là hạ mình không? Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?

Chồng mất 4 tháng, tháng nào tôi cũng nhận 10 triệu, đến khi biết sự thật tôi chỉ còn căm hận anh

Chồng mất 4 tháng, tháng nào tôi cũng nhận 10 triệu, đến khi biết sự thật tôi chỉ còn căm hận anh

Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm, có một trai một gái. Chồng tôi là kiểu đàn ông vì sự nghiệp, nên thường không có nhiều thời gian cho vợ con. Nhưng tôi luôn hiểu cho anh, tôi còn sẵn sàng ở nhà chăm con để anh yên tâm đi làm.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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