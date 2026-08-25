Không phải Vương Phi, người gắn bó với Tạ Đình Phong 31 năm là ai?

Những ngày đầu hợp tác không hề đơn giản. Tạ Đình Phong có cá tính mạnh, thẳng thắn và đôi khi nổi loạn, trong khi Hoắc Vấn Hy phải tìm cách giúp anh thích nghi với môi trường giải trí đầy áp lực. Thay vì cố thay đổi tính cách của nghệ sĩ, nữ quản lý lựa chọn xây dựng một hình ảnh riêng, giúp Tạ Đình Phong dần thoát khỏi cái bóng “con trai Tạ Hiền”.

Năm 1995, khi mới 16 tuổi, Tạ Đình Phong bước chân vào làng giải trí . Là con trai của tài tử Tạ Hiền, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý nhưng cũng chịu không ít định kiến. Khi đó, Hoắc Vấn Hy được giao nhiệm vụ quản lý nam nghệ sĩ trẻ. Cuộc gặp gỡ này sau đó trở thành mối quan hệ cộng sự kéo dài hơn ba thập kỷ.

Nhờ định hướng này, Tạ Đình Phong nhanh chóng tạo dấu ấn trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Từ một thần tượng trẻ, anh từng bước trở thành nghệ sĩ có vị trí riêng trong làng giải trí Hong Kong.

Một trong những giai đoạn khó khăn nhất của Tạ Đình Phong là năm 2002, khi anh vướng vào vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông và chịu sức ép lớn từ dư luận. Trong thời điểm khủng hoảng, Hoắc Vấn Hy cùng ê-kíp giúp nam nghệ sĩ xử lý truyền thông và tìm hướng phát triển mới.

Sau biến cố, Tạ Đình Phong dần chuyển trọng tâm sang diễn xuất. Anh liên tiếp tham gia nhiều dự án điện ảnh và từng bước khẳng định năng lực, giành được các giải thưởng quan trọng. Sự chuyển hướng này cũng giúp hình ảnh của anh trưởng thành hơn, không còn đơn thuần là một ngôi sao ca nhạc trẻ tuổi.

Về sau, Hoắc Vấn Hy tiếp tục đồng hành cùng Tạ Đình Phong trong việc mở rộng hình ảnh cá nhân. Các chương trình liên quan đến ẩm thực, nấu ăn và hoạt động kinh doanh giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả, đồng thời xây dựng hình tượng một người đàn ông đa năng ngoài lĩnh vực nghệ thuật.

Trong khi Vương Phi và Trương Bá Chi gắn liền với những câu chuyện tình cảm của Tạ Đình Phong, Hoắc Vấn Hy lại hiện diện trong một khía cạnh khác: sự nghiệp. Từ những năm đầu bước vào nghề cho đến khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, bà được xem là một trong những người hiểu rõ và đồng hành lâu dài nhất với nam diễn viên.

Đến năm 2026, Hoắc Vấn Hy giữ vị trí CEO của Anh Hoàng Entertainment. Sau 31 năm, mối quan hệ giữa bà và Tạ Đình Phong vẫn được nhắc đến như một trường hợp đặc biệt trong showbiz Hoa ngữ: không ồn ào về đời tư nhưng bền bỉ qua nhiều giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp.