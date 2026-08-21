Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có động thái lạ trong ngày Thất Tịch

Sao quốc tế 21/08/2026 14:37

Ngày 19/8/2026, đúng dịp Thất Tịch – ngày lễ được ví như Valentine tại Trung Quốc – những động thái riêng của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Dù không xuất hiện cùng nhau hay có bất kỳ tương tác trực tiếp nào, hình ảnh của hai người vẫn khiến chuyện tình cảm kéo dài nhiều năm được nhắc lại.

Trong ngày Thất Tịch, Tạ Đình Phong được bắt gặp tại Bắc Kinh. Nam diễn viên, ca sĩ xuất hiện khá tự nhiên và thoải mái trước ống kính của người qua đường. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi đời tư của anh vốn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Một số khán giả cho rằng đây đơn giản chỉ là hoạt động cá nhân hoặc công việc của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc anh xuất hiện đúng dịp Thất Tịch vẫn khiến người hâm mộ liên tưởng đến chuyện tình cảm với Vương Phi.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có động thái lạ trong ngày Thất Tịch - Ảnh 1

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi tiếp tục được nhắc đến. Cặp đôi vốn nổi tiếng với cách yêu kín tiếng, hiếm khi công khai thể hiện tình cảm. Gần đây, hình ảnh cả hai được cho là cùng đeo mẫu vòng tay Cartier Love Unlimited càng khiến dư luận chú ý. Dù vậy, chi tiết này không thể được xem là bằng chứng xác nhận tình trạng mối quan hệ hiện tại của họ.

Trong khi đó, Trương Bá Chi cũng có động thái trên mạng xã hội vào đúng dịp Thất Tịch. Nữ diễn viên chia sẻ một đoạn video có khung cảnh biển, ánh sáng nhẹ cùng hình ảnh đời thường của cô, đi kèm những câu chữ mang màu sắc hoài niệm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự trùng hợp về thời điểm. Một số cư dân mạng liên tưởng đến chuyện tình giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong, song không có thông tin nào cho thấy nữ diễn viên đang nhắn gửi đến chồng cũ. Vì vậy, những suy đoán này vẫn chỉ xuất phát từ cộng đồng mạng.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có động thái lạ trong ngày Thất Tịch - Ảnh 2

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng là một trong những cặp đôi đình đám của Hong Kong (Trung Quốc). Hai người kết hôn năm 2006, có hai con trai trước khi tuyên bố ly hôn vào năm 2011. Sau khi chia tay, họ chủ yếu duy trì mối quan hệ liên quan đến việc chăm sóc các con và khá kín tiếng về đời tư.

Ở chiều ngược lại, Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp từ năm 2014. Suốt hơn một thập kỷ, cả hai vẫn giữ phong cách yêu kín đáo, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông nhưng thường trở thành tâm điểm mỗi khi có thông tin liên quan.

Đáng chú ý, trong ngày Thất Tịch năm nay, Vương Phi gần như không có động thái nổi bật. Chính sự im lặng này càng khiến những hình ảnh của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi được chú ý.

Dù nhiều năm đã trôi qua, câu chuyện giữa Tạ Đình Phong, Vương Phi và Trương Bá Chi vẫn có sức hút đặc biệt. Những động thái tưởng như rất đời thường của họ chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm cũng đủ khiến công chúng một lần nữa tò mò về cuộc sống và những mối quan hệ hiện tại của các ngôi sao.

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