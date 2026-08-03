Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại

Khi được truyền thông hỏi bao giờ sẽ trở lại đóng phim, nữ diễn viên 46 tuổi khẳng định cô chưa từng có ý định rời xa điện ảnh. Theo Trương Bá Chi, điều cô chờ đợi là một vai diễn thực sự đủ sức thuyết phục để có thể cống hiến hết mình.

Trước những đồn đoán về khả năng tái xuất màn ảnh, diễn viên Trương Bá Chi cuối cùng đã lên tiếng chia sẻ về kế hoạch sự nghiệp trong lần xuất hiện mới đây tại một sự kiện của thương hiệu ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

"Tôi vẫn luôn có nhiều ý tưởng và kỳ vọng dành cho điện ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lùi lại hay từ bỏ lĩnh vực này. Chỉ là tôi đang chờ một vai diễn mà bản thân cảm thấy đủ hay và đủ thuyết phục", cô chia sẻ.

Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) cho biết càng trưởng thành, cô càng mong muốn vượt qua giới hạn của chính mình trong diễn xuất. Những trải nghiệm của cuộc sống giúp cô tích lũy thêm cảm xúc và sự chín chắn để chuẩn bị cho những vai diễn mới. Hiện tại, phần lớn thời gian của cô dành cho phòng thu và các sân khấu biểu diễn.

Phát biểu của Trương Bá Chi nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với quan điểm không vội vàng trở lại nếu chưa tìm được kịch bản phù hợp. Một ý kiến nhận được nhiều hưởng ứng viết: "Cô ấy không thiếu danh tiếng hay tác phẩm tiêu biểu. Điều còn thiếu chỉ là một vai diễn đủ hay để khơi lại ngọn lửa đam mê".

Từng là một trong những ngôi sao sáng của điện ảnh Hoa ngữ, Trương Bá Chi ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn nổi tiếng như Liễu Phiêu Phiêu trong "Vua hài kịch" hay Tiểu Tuệ trong "Quên không được". Đặc biệt, cô ra mắt màn bạc năm 18 tuổi với "Vua hài kịch" của Châu Tinh Trì và ngay lập tức được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng). Đến năm 24 tuổi, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Tượng nhờ bộ phim "Quên không được".

Dù sở hữu sự nghiệp điện ảnh đáng nể, Trương Bá Chi đã vắng bóng trên màn ảnh từ năm 2018. Những năm gần đây, cô chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình thực tế, hoạt động livestream, dự sự kiện và chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Mới đây, nữ nghệ sĩ cũng ký hợp đồng với Warner Music, phát hành ca khúc mới và chính thức trở lại con đường ca hát.

Nhiều khán giả cho rằng việc Trương Bá Chi thận trọng lựa chọn kịch bản là điều dễ hiểu. Với một diễn viên từng tạo nên nhiều vai diễn kinh điển, áp lực vượt qua chính thành công trong quá khứ luôn rất lớn. Chính vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng lần tái xuất tiếp theo của cô sẽ là một tác phẩm thật sự xứng đáng với tên tuổi đã được khẳng định suốt hơn hai thập kỷ.