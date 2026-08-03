Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại

Sao quốc tế 03/08/2026 14:06

Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Trước hàng loạt câu hỏi từ truyền thông về việc bao giờ sẽ trở lại màn ảnh, nữ diễn viên cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời mà người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu.

Trước những đồn đoán về khả năng tái xuất màn ảnh, diễn viên Trương Bá Chi cuối cùng đã lên tiếng chia sẻ về kế hoạch sự nghiệp trong lần xuất hiện mới đây tại một sự kiện của thương hiệu ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Khi được truyền thông hỏi bao giờ sẽ trở lại đóng phim, nữ diễn viên 46 tuổi khẳng định cô chưa từng có ý định rời xa điện ảnh. Theo Trương Bá Chi, điều cô chờ đợi là một vai diễn thực sự đủ sức thuyết phục để có thể cống hiến hết mình.

"Tôi vẫn luôn có nhiều ý tưởng và kỳ vọng dành cho điện ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lùi lại hay từ bỏ lĩnh vực này. Chỉ là tôi đang chờ một vai diễn mà bản thân cảm thấy đủ hay và đủ thuyết phục", cô chia sẻ.

Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại - Ảnh 1

Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) cho biết càng trưởng thành, cô càng mong muốn vượt qua giới hạn của chính mình trong diễn xuất. Những trải nghiệm của cuộc sống giúp cô tích lũy thêm cảm xúc và sự chín chắn để chuẩn bị cho những vai diễn mới. Hiện tại, phần lớn thời gian của cô dành cho phòng thu và các sân khấu biểu diễn.

Phát biểu của Trương Bá Chi nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với quan điểm không vội vàng trở lại nếu chưa tìm được kịch bản phù hợp. Một ý kiến nhận được nhiều hưởng ứng viết: "Cô ấy không thiếu danh tiếng hay tác phẩm tiêu biểu. Điều còn thiếu chỉ là một vai diễn đủ hay để khơi lại ngọn lửa đam mê".

Từng là một trong những ngôi sao sáng của điện ảnh Hoa ngữ, Trương Bá Chi ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn nổi tiếng như Liễu Phiêu Phiêu trong "Vua hài kịch" hay Tiểu Tuệ trong "Quên không được". Đặc biệt, cô ra mắt màn bạc năm 18 tuổi với "Vua hài kịch" của Châu Tinh Trì và ngay lập tức được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng). Đến năm 24 tuổi, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Tượng nhờ bộ phim "Quên không được".

Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại - Ảnh 2

Dù sở hữu sự nghiệp điện ảnh đáng nể, Trương Bá Chi đã vắng bóng trên màn ảnh từ năm 2018. Những năm gần đây, cô chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình thực tế, hoạt động livestream, dự sự kiện và chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Mới đây, nữ nghệ sĩ cũng ký hợp đồng với Warner Music, phát hành ca khúc mới và chính thức trở lại con đường ca hát.

Nhiều khán giả cho rằng việc Trương Bá Chi thận trọng lựa chọn kịch bản là điều dễ hiểu. Với một diễn viên từng tạo nên nhiều vai diễn kinh điển, áp lực vượt qua chính thành công trong quá khứ luôn rất lớn. Chính vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng lần tái xuất tiếp theo của cô sẽ là một tác phẩm thật sự xứng đáng với tên tuổi đã được khẳng định suốt hơn hai thập kỷ.

Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Mới đây, Trương Bá Chi khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ về một sự cố nguy hiểm mà cô gặp phải trong lúc tự lái xe. Chiếc xe của nữ diễn viên bất ngờ gặp vấn đề khi đang di chuyển trên đường cao tốc, nhưng nhờ sự bình tĩnh xử lý, cô đã may mắn tránh được một tai nạn nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì

Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng trị giá hơn 40 tỉ đồng

Trương Bá Chi giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng trị giá hơn 40 tỉ đồng

Trương Bá Chi tiết lộ góc khuất cuộc sống tuổi 46, khiến dư luận chú ý

Trương Bá Chi tiết lộ góc khuất cuộc sống tuổi 46, khiến dư luận chú ý

Trương Bá Chi tâm sự sức khỏe ngày càng xấu, phải uống thuốc

Trương Bá Chi tâm sự sức khỏe ngày càng xấu, phải uống thuốc

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 42 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm