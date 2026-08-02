Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý

Sao quốc tế 02/08/2026 11:45

Huỳnh Tông Trạch đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng sau khi xuất hiện trong một bức ảnh chụp tại nhà hàng cùng nữ diễn viên trẻ Quách Bội Văn. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn tài tử TVB đang hẹn hò đàn em kém mình 21 tuổi.

Huỳnh Tông Trạch đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng sau khi xuất hiện trong một bức ảnh chụp tại nhà hàng cùng nữ diễn viên trẻ Quách Bội Văn. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn tài tử TVB đang hẹn hò đàn em kém mình 21 tuổi.

Theo chia sẻ của một khán giả, người này tình cờ bắt gặp Huỳnh Tông Trạch khi đi ăn tại một nhà hàng ở Trung Quốc. "Không ngờ đi ăn mì lại có thể gặp anh ấy", người đăng bài viết. Trong hình ảnh lan truyền, nam diễn viên ngồi dùng bữa cùng Quách Bội Văn và một số người khác. Anh giữ tâm trạng thoải mái, trò chuyện vui vẻ, đồng thời nhiệt tình chụp ảnh cùng người hâm mộ khi được nhận ra.

Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý - Ảnh 1

Sau khi danh tính cô gái xuất hiện bên cạnh Huỳnh Tông Trạch được xác nhận là Quách Bội Văn, nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cả hai bắt đầu lan rộng. Khoảng cách tuổi tác lên tới 21 năm càng khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong cho biết bức ảnh được chụp sau một sự kiện diễn ra vào ngày 27/7, nơi cả hai đều tham dự. Huỳnh Tông Trạch góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt, còn Quách Bội Văn cũng là một trong những gương mặt xuất hiện tại chương trình. Bữa ăn sau sự kiện có sự tham gia của nhiều người trong ê-kíp, vì vậy đây nhiều khả năng chỉ là buổi gặp gỡ tập thể thay vì cuộc hẹn riêng như những lời đồn đoán. Đến nay, cả hai vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn tình cảm.

Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý - Ảnh 2

Huỳnh Tông Trạch và Quách Bội Văn từng hợp tác trong bộ phim Bằng chứng thép 6 phát sóng năm 2024. Đây là dự án truyền hình đầu tiên của Quách Bội Văn sau khi gia nhập TVB. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên sinh năm 2002 không giấu sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh, cho biết anh luôn tận tình hướng dẫn, giúp cô giảm áp lực khi ghi hình. Cô cũng từng thừa nhận có cảm giác rung động khi làm việc cùng Huỳnh Tông Trạch và nhận xét anh là mẫu người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm.

Ở tuổi 45, Huỳnh Tông Trạch vẫn là một trong những gương mặt được yêu thích của TVB. Đầu năm 2026, anh lần đầu giành danh hiệu Thị đế TVB nhờ màn thể hiện trong Nữ hoàng tin tức 2, khép lại hơn hai thập kỷ nỗ lực trong sự nghiệp diễn xuất.

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn

Huỳnh Tông Trạch mới đây gây chú ý khi nhận lời tham gia một chương trình phỏng vấn. Tại đây, diễn viên chia sẻ quan điểm của mình về chuyện tình cảm, hôn nhân. Ngôi sao Bằng chứng thép tuyên bố sẽ không kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Tông Trạch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn

Nam thần TVB Huỳnh Tông Trạch nhận được lời đề nghị kết hôn giá 1.500 tỉ đồng

Nam thần TVB Huỳnh Tông Trạch nhận được lời đề nghị kết hôn giá 1.500 tỉ đồng

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Huỳnh Tông Trạch không muốn kết hôn, chỉ quan tâm mẹ, công việc và bạn bè

Huỳnh Tông Trạch không muốn kết hôn, chỉ quan tâm mẹ, công việc và bạn bè

Nam thần màn ảnh TVB Huỳnh Tông Trạch đang hẹn hò?

Nam thần màn ảnh TVB Huỳnh Tông Trạch đang hẹn hò?

Diễn viên 'Như Lai thần chưởng' rơi lầu tử vong, Huỳnh Tông Trạch bày tỏ xót xa

Diễn viên 'Như Lai thần chưởng' rơi lầu tử vong, Huỳnh Tông Trạch bày tỏ xót xa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 42 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm