Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý

Sao quốc tế 02/08/2026 11:45

Huỳnh Tông Trạch đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng sau khi xuất hiện trong một bức ảnh chụp tại nhà hàng cùng nữ diễn viên trẻ Quách Bội Văn. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn tài tử TVB đang hẹn hò đàn em kém mình 21 tuổi.

Huỳnh Tông Trạch đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng sau khi xuất hiện trong một bức ảnh chụp tại nhà hàng cùng nữ diễn viên trẻ Quách Bội Văn. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn tài tử TVB đang hẹn hò đàn em kém mình 21 tuổi.

Theo chia sẻ của một khán giả, người này tình cờ bắt gặp Huỳnh Tông Trạch khi đi ăn tại một nhà hàng ở Trung Quốc. "Không ngờ đi ăn mì lại có thể gặp anh ấy", người đăng bài viết. Trong hình ảnh lan truyền, nam diễn viên ngồi dùng bữa cùng Quách Bội Văn và một số người khác. Anh giữ tâm trạng thoải mái, trò chuyện vui vẻ, đồng thời nhiệt tình chụp ảnh cùng người hâm mộ khi được nhận ra.

Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý - Ảnh 1

Sau khi danh tính cô gái xuất hiện bên cạnh Huỳnh Tông Trạch được xác nhận là Quách Bội Văn, nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cả hai bắt đầu lan rộng. Khoảng cách tuổi tác lên tới 21 năm càng khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong cho biết bức ảnh được chụp sau một sự kiện diễn ra vào ngày 27/7, nơi cả hai đều tham dự. Huỳnh Tông Trạch góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt, còn Quách Bội Văn cũng là một trong những gương mặt xuất hiện tại chương trình. Bữa ăn sau sự kiện có sự tham gia của nhiều người trong ê-kíp, vì vậy đây nhiều khả năng chỉ là buổi gặp gỡ tập thể thay vì cuộc hẹn riêng như những lời đồn đoán. Đến nay, cả hai vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn tình cảm.

Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý - Ảnh 2

Huỳnh Tông Trạch và Quách Bội Văn từng hợp tác trong bộ phim Bằng chứng thép 6 phát sóng năm 2024. Đây là dự án truyền hình đầu tiên của Quách Bội Văn sau khi gia nhập TVB. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên sinh năm 2002 không giấu sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh, cho biết anh luôn tận tình hướng dẫn, giúp cô giảm áp lực khi ghi hình. Cô cũng từng thừa nhận có cảm giác rung động khi làm việc cùng Huỳnh Tông Trạch và nhận xét anh là mẫu người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm.

Ở tuổi 45, Huỳnh Tông Trạch vẫn là một trong những gương mặt được yêu thích của TVB. Đầu năm 2026, anh lần đầu giành danh hiệu Thị đế TVB nhờ màn thể hiện trong Nữ hoàng tin tức 2, khép lại hơn hai thập kỷ nỗ lực trong sự nghiệp diễn xuất.

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Huỳnh Tông Trạch mới đây gây chú ý khi nhận lời tham gia một chương trình phỏng vấn. Tại đây, diễn viên chia sẻ quan điểm của mình về chuyện tình cảm, hôn nhân. Ngôi sao Bằng chứng thép tuyên bố sẽ không kết hôn.

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