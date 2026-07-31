Ngu Thư Hân cảnh báo khởi kiện hành vi giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng AI

Sao quốc tế 31/07/2026 14:51

Văn phòng đại diện của diễn viên Ngu Thư Hân vừa phát đi tuyên bố chính thức, phản đối việc hình ảnh và giọng nói của nữ diễn viên bị sử dụng trái phép để tạo các sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, đơn vị này cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức không chấm dứt hành vi vi phạm.

Theo phía Ngu Thư Hân, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều video, phim ngắn và sản phẩm hoạt hình ứng dụng công nghệ deepfake, trong đó khuôn mặt và giọng nói của nữ diễn viên bị sao chép, mô phỏng mà không có sự cho phép. Văn phòng đại diện khẳng định Ngu Thư Hân chưa từng tham gia ghi hình, thu âm hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng hình ảnh, giọng nói của cô để sản xuất nội dung AI.

Đại diện nữ diễn viên nhấn mạnh, mọi video hoặc sản phẩm cố tình tái tạo diện mạo, đặc điểm khuôn mặt và giọng nói giống Ngu Thư Hân đều không phải tác phẩm do cô tham gia. Việc lợi dụng công nghệ để tạo ra những nội dung dễ khiến công chúng hiểu nhầm nữ diễn viên trực tiếp xuất hiện bị xem là hành vi xâm phạm quyền nhân thân, vượt quá giới hạn của hoạt động sáng tạo hay giải trí thông thường.

Ngu Thư Hân cảnh báo khởi kiện hành vi giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng AI - Ảnh 1

Văn phòng đại diện yêu cầu các đơn vị sản xuất và người đăng tải nội dung vi phạm ngay lập tức gỡ bỏ, xóa vĩnh viễn toàn bộ hình ảnh và âm thanh được tạo bằng AI liên quan đến Ngu Thư Hân. Đơn vị này cũng cho biết đã thu thập, lưu giữ chứng cứ và sẽ khởi động quy trình pháp lý đối với những trường hợp cố tình phớt lờ cảnh báo hoặc tiếp tục phát tán nội dung giả mạo.

Trước khi tuyên bố được công bố, nhiều khán giả phát hiện một số phim hoạt hình ngắn do AI tạo có nhân vật sở hữu gương mặt và giọng nói rất giống Ngu Thư Hân, khiến không ít người khó phân biệt thật - giả. Văn phòng đại diện cũng kêu gọi người hâm mộ không xem, tải xuống hoặc chia sẻ các nội dung chưa được xác thực nhằm hạn chế việc lan truyền thông tin sai lệch.

Ngu Thư Hân cảnh báo khởi kiện hành vi giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng AI - Ảnh 2

Ngu Thư Hân sinh năm 1995 tại Thượng Hải, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, Thương lan quyết và Vĩnh dạ tinh hà. Với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng trở thành một trong những nghệ sĩ thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị giả mạo bằng công nghệ AI.

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