Ngu Thư Hân cảnh báo khởi kiện hành vi giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng AI

Theo phía Ngu Thư Hân, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều video, phim ngắn và sản phẩm hoạt hình ứng dụng công nghệ deepfake, trong đó khuôn mặt và giọng nói của nữ diễn viên bị sao chép, mô phỏng mà không có sự cho phép. Văn phòng đại diện khẳng định Ngu Thư Hân chưa từng tham gia ghi hình, thu âm hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng hình ảnh, giọng nói của cô để sản xuất nội dung AI.

Đại diện nữ diễn viên nhấn mạnh, mọi video hoặc sản phẩm cố tình tái tạo diện mạo, đặc điểm khuôn mặt và giọng nói giống Ngu Thư Hân đều không phải tác phẩm do cô tham gia. Việc lợi dụng công nghệ để tạo ra những nội dung dễ khiến công chúng hiểu nhầm nữ diễn viên trực tiếp xuất hiện bị xem là hành vi xâm phạm quyền nhân thân, vượt quá giới hạn của hoạt động sáng tạo hay giải trí thông thường.