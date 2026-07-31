Nửa đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Nửa đầu tháng 8 dương lịch, tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành công rực rỡ trong các công việc luật sư, bác sĩ, nghệ thuật... Bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra cách xử lý tình huống phù hợp.

Tuổi Dần là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Con giáp này hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng mình ai.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết công việc, con giáp này nên quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của mọi người xung quanh, đừng biến mình thành con người lạnh lùng, ích kỷ, lúc nào cũng làm theo nguyên tắc.

Con giáp tuổi Mùi

Nửa đầu tháng 8 dương lịch, nhờ có Tam Hợp tương trợ mà hai vợ chồng tuổi Mùi luôn đồng lòng đồng sức, luôn ủng hộ và kề vai cùng nhau hoàn thành những kế hoạch đề ra, cùng nắm tay nhau giúp công việc ngày càng phát triển. Bản mệnh rất bản lĩnh nên dù có thách thức phía trước sẽ vẫn tự tin tiến bước.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần giúp tuổi Mùi cảm thấy cuộc sống thời gian này thư thả và thoải mái hơn, tuy nhiên, lời khuyên là không nên ngủ quên trên hào quang và để cảm xúc dẫn dắt hành động của mình.



Thổ - Thủy xung khắc ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ tới túi tiền của bản mệnh trong thời gian này. Khó khăn là điều bạn hoàn toàn có thể thấy trước mắt nhưng cách xử lý cũng không nhanh chóng, do đó bạn nên từ tốn thì hơn.

Con giáp tuổi Tý

Nửa đầu tháng 8 dương lịch, vượng tài lộc với tuổi Tý. Con giáp này được dự đoán sẽ đạt được thành công trong lĩnh vực tài chính. Có thể bản mệnh sẽ gặp được những cơ hội từ trên trời rơi xuống và sẽ tận dụng tốt nó, thu lợi về cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp ở thời điểm này không có gì phải lo lắng. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì đã tìm được một công việc như ý, phù hợp với khả năng của mình. Kinh tế cũng ổn định nên bản mệnh không phải suy nghĩ quá nhiều điều và tập trung hết sức cho công việc hiện tại.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia diễn ra ổn định, có phần đều đều. Con giáp này nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của cả hai. Chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do hai người cùng nỗ lực, đừng để mọi thứ xuất phát từ một phía.

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