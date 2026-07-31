Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm có thể vượt cấp 17, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm

Xã hội 31/07/2026 11:31

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió vùng gần tâm bão có thể vượt cấp 17 và mạnh tương đương siêu bão Sinlaku.

Theo báo VOV, thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc sáng 31/7, tâm siêu bão Dolphin nằm tại khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc - 161,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) hơn 4.200 km về phía Đông. Bão đang duy trì cường độ cuối cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão thứ tư trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau các siêu bão Sinlaku, Bavi và Mekkhala.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong quá trình này, Dolphin vẫn còn khả năng mạnh thêm, với sức gió cực đại vùng gần tâm đạt khoảng 115 knots, vượt ngưỡng cấp 17 và có thể đạt cường độ tương đương siêu bão SINLAKU.

Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm có thể vượt cấp 17, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm - Ảnh 1
Siêu bão Dolphin dữ dội giật trên cấp 17, sẽ mạnh lên và đổi hướng. Ảnh: Báo VOV. 

Theo thông tin báo Lao Động, dự báo từ ngày 3.8, siêu bão Dolphin đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc thành hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 25km/h chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

Nhận định khoảng từ ngày 5.8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ.

Từ ngày 6 - 7.8, dự báo cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động rất mạnh.

Biển Đông có thể đón gió Tây Nam mạnh từ đầu tháng 8

Các chuyên gia nhận định, khi siêu bão Dolphin tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng ngày 5/8, hoàn lưu của bão sẽ góp phần làm tăng cường hoạt động của gió mùa Tây Nam trên Biển Đông.

Theo đó, từ ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên hầu khắp khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh lên cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh đến rất mạnh. Điều kiện thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, khai thác hải sản và các hoạt động trên biển.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo trong những ngày tới.

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

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