Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm có thể vượt cấp 17, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm

Xã hội 31/07/2026 11:31

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió vùng gần tâm bão có thể vượt cấp 17 và mạnh tương đương siêu bão Sinlaku.

Theo báo VOV, thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc sáng 31/7, tâm siêu bão Dolphin nằm tại khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc - 161,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) hơn 4.200 km về phía Đông. Bão đang duy trì cường độ cuối cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão thứ tư trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau các siêu bão Sinlaku, Bavi và Mekkhala.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong quá trình này, Dolphin vẫn còn khả năng mạnh thêm, với sức gió cực đại vùng gần tâm đạt khoảng 115 knots, vượt ngưỡng cấp 17 và có thể đạt cường độ tương đương siêu bão SINLAKU.

Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm có thể vượt cấp 17, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm - Ảnh 1
Siêu bão Dolphin dữ dội giật trên cấp 17, sẽ mạnh lên và đổi hướng. Ảnh: Báo VOV. 

Theo thông tin báo Lao Động, dự báo từ ngày 3.8, siêu bão Dolphin đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc thành hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 25km/h chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

Nhận định khoảng từ ngày 5.8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ.

Từ ngày 6 - 7.8, dự báo cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động rất mạnh.

Biển Đông có thể đón gió Tây Nam mạnh từ đầu tháng 8

Các chuyên gia nhận định, khi siêu bão Dolphin tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng ngày 5/8, hoàn lưu của bão sẽ góp phần làm tăng cường hoạt động của gió mùa Tây Nam trên Biển Đông.

Theo đó, từ ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên hầu khắp khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh lên cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh đến rất mạnh. Điều kiện thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, khai thác hải sản và các hoạt động trên biển.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo trong những ngày tới.

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu bão Dolphin Biển Đông tin mới

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Nửa đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Công dụng tốt cho sức khỏe ít người chú ý của loại rau phổ biến ở chợ quê

Công dụng tốt cho sức khỏe ít người chú ý của loại rau phổ biến ở chợ quê

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm có thể vượt cấp 17, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm

Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm có thể vượt cấp 17, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm

Xã hội 1 giờ 35 phút trước
Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cụ ông 98 tuổi bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt khi đang làm vườn

Cụ ông 98 tuổi bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt khi đang làm vườn

Tin y tế 2 giờ 19 phút trước
Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Tin tức giải trí 2 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Từ ngày 1/8 đến 30/8/2026, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, tình tiền rực rỡ, hóa Rồng hóa Phượng, tương lai vô cùng tươi sáng

Từ ngày 1/8 đến 30/8/2026, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, tình tiền rực rỡ, hóa Rồng hóa Phượng, tương lai vô cùng tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 31/7/2026

3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 31/7/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (1,2 tháng 8), 3 con giáp làm gì cũng Phát Tài, giàu to sung túc, thu tiền về đầy túi, Phúc Lộc hưởng không hết, giàu sang như ý

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1,2 tháng 8), 3 con giáp làm gì cũng Phát Tài, giàu to sung túc, thu tiền về đầy túi, Phúc Lộc hưởng không hết, giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

NÓNG: Danh tính nữ chủ mưu nhập túi xách giả Dior, Chanel từ Hà Nội bán kiếm lời

NÓNG: Danh tính nữ chủ mưu nhập túi xách giả Dior, Chanel từ Hà Nội bán kiếm lời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Tin mới nhất về bão số 2 Noul: Tiếp tục mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 2 Noul: Tiếp tục mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 14

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Lai Châu: 219 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Lai Châu: 219 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở