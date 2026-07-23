Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Xã hội 23/07/2026 10:05

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (24/7), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 220km về phía Đông, cường độ mạnh lên cấp 7, giật cấp 9.

Theo thông tin VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 7h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, khả năng mạnh thêm, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 7h ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2026 trên Biển Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2 - Ảnh 1
Áp thấp gần Biển Đông đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VTC News. 

Theo thông tin VietNamNet, Theo kịch bản này, đây sẽ là cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2026.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể là bão số 2, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định đợt mưa lớn trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, từ chiều tối 23/7 đến đêm 24/7, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120 mm, cục bộ mưa rất to trên 220 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa rất to trên 80 mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Vùng áp thấp phía Đông Philippines được dự báo có thể mạnh lên thành bão và đi vào Đông Bắc Biển Đông trong những ngày tới. Bắc Bộ nhiều khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng từ 23-25/7, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 2 áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông tin mới

TIN MỚI NHẤT

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu

Danh tính cô gái ở Bắc Ninh bán gần 4 tỉ đồng trang sức giả mạo nhãn hiệu

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Xã hội 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két sau ngày 22/7/2026

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két sau ngày 22/7/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Đúng 19h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Đúng 19h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đang đi xe, người dân bỗng thấy cảnh tượng trăn khủng bò qua đường khiến ai cũng "nổi da gà"

Đang đi xe, người dân bỗng thấy cảnh tượng trăn khủng bò qua đường khiến ai cũng "nổi da gà"

Video 4 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 23/7/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/7/2026, 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/7/2026, 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Lai Châu: 219 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Lai Châu: 219 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể 4 người bị lũ cuốn trôi

Trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể 4 người bị lũ cuốn trôi

Lai Châu: Lũ quét làm 1 người tử vong, 6 người nghi mất tích và 2 người bị thương, hơn 4.600 người bị cô lập

Lai Châu: Lũ quét làm 1 người tử vong, 6 người nghi mất tích và 2 người bị thương, hơn 4.600 người bị cô lập

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, quốc lộ 32 biến thành sông, 2 người mắc kẹt

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, quốc lộ 32 biến thành sông, 2 người mắc kẹt

Điều người mẹ mong sau mỗi lần xé nhãn không chỉ là một giải thưởng

Điều người mẹ mong sau mỗi lần xé nhãn không chỉ là một giải thưởng