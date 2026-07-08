Siêu bão Ba Vì có thể đổi hướng, gây gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Xã hội 08/07/2026 10:02

Siêu bão Bavi (Ba Vì) tiếp tục hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và được dự báo đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Dù ít khả năng vào Biển Đông, hoàn lưu bão vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7 và biển động mạnh dịp cuối tuần.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 8-7, siêu bão Ba Vì đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.200km về phía đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.500km về phía đông nam.

Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh đầu cấp 16 (khoảng 185-190km/h), giật trên cấp 17. Như vậy, cường độ siêu bão Ba Vì tiếp tục giảm so với hôm qua.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20km/h.

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Ảnh vệ tinh siêu bão Ba Vì sáng 8-7. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Từ trưa và chiều mai (9-7), siêu bão Ba Vì đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/h và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo khoảng đêm 11 rạng ngày 12-7, bão có khả năng đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Theo thông tin báo Dân Trí, Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Ba Vì vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%), tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì cơn bão này vẫn có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Dự báo từ gần sáng và ngày 9/7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6. Khoảng ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

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Dự báo đường đi siêu bão Ba Vì sáng 8-7 của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Cơ quan khí tượng Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Ba Vì vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%), tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Cụ thể từ gần sáng và ngày 9-7 gió tây nam ở khu vực phía nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6.

Từ ngày 10 đến 11-7, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì.

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

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Từ khoảng ngày 9/7, bão giảm tốc còn 15-20 km/h, chuyển hướng tây tây bắc và tiến về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời duy trì cường độ siêu bão thêm 2-3 ngày.

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