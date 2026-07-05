Thông tin mới: Bão số 1 Maysak chưa tan, vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10

Theo thông tin báo Dân Trí , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 10h ngày 5/7, tâm bão số 1 ( bão Maysak ) đang hoạt động trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng cho biết bão số 1 (bão Maysak) là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026, bão có cường độ không quá mạnh (mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11) nhưng di chuyển chậm, thời gian ảnh hưởng tương đối kéo dài.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực Đông Bắc Bộ trưa và chiều 5/7 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Khi áp sát bờ, bão di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc.

Bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay. Ảnh: Báo Dân Trí.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Quảng Ninh và Vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió mạnh. Tại Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Móng Cái gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Cùng với gió mạnh, từ chiều ngày 4 đến sáng ngày 5/7, khu vực Quảng Ninh đã xuất hiện mưa to đến rất to, trong đó Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6mm.

Theo thông tin báo Lao Động, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 5.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc - 108,6 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Về mưa lớn, khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bắc Bộ. Trưa và chiều ngày 5.7, khu vực này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động là khu vực đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Nguy cơ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trên biển, khu vực chịu tác động: Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô).

Nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Dự báo về mùa bão năm nay, cơ quan khí tượng cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.