Danh tính nam thanh niên nhiều lần đánh đập con gái riêng 3 tuổi của 'vợ hờ'

Đời sống 04/07/2026 16:46

Ngày 4/7, Công an phường Lái Thiêu lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý người đàn ông có hành vi đánh con riêng của người tình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/7, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) đã bắt giữ Nguyễn Hiền Phúc (SN 2001, ngụ phường Lái Thiêu) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Phúc được xác định đã nhiều lần có hành vi đánh đập con gái riêng của “vợ hờ” tại nhà riêng của mình. Sự việc được phát hiện và xử lý khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh Phúc đánh đập nạn nhân khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo đó, vào tối 3/7, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu hành hạ người khác xảy ra tại căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Danh tính nam thanh niên nhiều lần đánh đập con gái riêng 3 tuổi của 'vợ hờ' - Ảnh 1
Nguyễn Hiền Phúc dùng chân đạp bé D. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua xác minh ban đầu, Phúc và chị B.T.T.V. (SN 2000, ngụ TPHCM) sống chung với nhau như vợ chồng tại căn nhà này. Ở chung còn có bé H.B.T.D. (3 tuổi, con gái riêng của chị V.). Trong thời gian sống chung, Phúc đã nhiều lần có hành vi dùng tay, chân đánh đạp bé D.

Hành vi này diễn ra từ đầu năm 2026 tới nay. Đỉnh điểm, vào ngày 26/3, cho rằng bé D. không chịu ăn và đứng khóc, Phúc đã dùng chân đạp vào người khiến bé ngã xuống nệm, sau đó đánh vào mông và tát vào mặt bé.

Qua thu thập chứng cứ, Công an phường Lái Thiêu đã mời những người liên quan đến làm việc, đưa Phúc về trụ sở để lấy lời khai, đồng thời trích xuất camera.

Xác định hành vi của Phúc có dấu hiệu tội Hành hạ người khác, Công an phường đã tiến hành bắt giữ đối tượng để tiếp tục điều tra. 

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