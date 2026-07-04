Thấy xe tải mất kiểm soát lao về phía mình, người đàn ông vứt lại xe máy điện, bỏ chạy thoát thân

Ngày 29/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại một giao lộ ở Triệu Khánh, Quảng Đông, Trung Quốc. Người đàn ông đi xe máy điện nhận thấy chiếc xe tải lao về phía mình nên lập tức vứt xe để bỏ chạy thoát thân.
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Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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