Người phụ nữ được các ngư dân cứu sống sau khi nhảy từ trên cầu xuống sông

Đoạn clip lan truyền bắt đầu với cảnh người phụ nữ đứng trên bệ mở rộng của cây cầu trước khi nhảy xuống sông Godavari từ độ cao ước tính khoảng 30 mét. Vài giây sau, một nhóm ngư dân đang ở vùng nước nông bên dưới lao về phía người phụ nữ ngay khi cô chạm mặt nước.

Video 1 giờ 37 phút trước 1 giờ 37 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-duoc-cac-ngu-dan-cuu-song-sau-khi-nhay-tu-tren-cau-xuong-song-763406.html