Ngư dân bắt được con cá turna khổng lồ nặng 130kg trên sông khiến nhiều người kinh ngạc

Tại huyện Çermik thuộc thành phố Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ, việc dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá đã mang lại niềm vui cho các ngư dân. Một con cá turna khổng lồ nặng 130 kg, mắc vào lưới ở sông Euphrates, đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc cả về kích thước lẫn trọng lượng.
Video 3 giờ 29 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

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