Hai cụ bà lao vào đánh nhau, vật lộn trên sàn nhà bất chấp những người xung quanh cố gắng can ngăn

Đoạn video ghi lại cảnh hai người phụ nữ lớn tuổi, một người chống gậy và người kia sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển cá nhân (PMA), đang tranh cãi trong quán cà phê. Sau đó nhanh chóng trở thành vụ ẩu đả và hậu quả đã khiến 1 người phải nhập viện.

Video 2 giờ 5 phút trước 2 giờ 5 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-cu-ba-lao-vao-danh-nhau-vat-lon-tren-san-nha-bat-chap-nhung-nguoi-xung-quanh-co-gang-can-ngan-763261.html