Mẹ nhặt được vàng từ bãi rác, con gái mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Khách hàng dự kiến sẽ nhận được khoảng 30.000 baht (23,7 triệu đồng) bao gồm 20.000 baht (15,7 triệu đồng) cho vàng của cô và 10.000 baht (gần 8 triệu đồng) cho dây chuyền của người mẹ. Khi kết hợp toàn bộ số vàng mà khách hàng mang đến, cửa hàng đã đưa ra mức giá 101.854 baht (80,4 triệu đồng).
Video 1 giờ 25 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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