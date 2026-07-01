Con bò 5 chân được trả 387 triệu đồng, người phụ nữ vẫn từ chối bán vì lý do bất ngờ

Con bò Simmental ở huyện Đông Phong, thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý vì được sinh ra với 5 chân. Con bò được trả giá hơn 100.000 Nhân dân tệ (387 triệu đồng) nhưng bà đã từ chối tất cả vì tình cảm gắn bó với con vật và tuyên bố rằng sẽ không sử dụng nó để nhân giống.
Video 1 giờ 50 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu