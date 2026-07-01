Con bò 5 chân được trả 387 triệu đồng, người phụ nữ vẫn từ chối bán vì lý do bất ngờ

Con bò Simmental ở huyện Đông Phong, thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý vì được sinh ra với 5 chân. Con bò được trả giá hơn 100.000 Nhân dân tệ (387 triệu đồng) nhưng bà đã từ chối tất cả vì tình cảm gắn bó với con vật và tuyên bố rằng sẽ không sử dụng nó để nhân giống.

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