Trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7), 3 con giáp vận khí thịnh vượng, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 01/07/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí thịnh vượng, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7), không khó khăn để bạn và một người bạn của mình có thể tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu khi có Tam Hội che chở. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt cho một kết nối sâu sắc, ý nghĩa hơn với họ đấy 

Trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7), 3 con giáp vận khí thịnh vượng, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mùi sẽ trở nên hoạt bát hơn thường lệ dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Mức năng lượng của bạn sẽ luôn được đong đầy bởi những con người sôi nổi xung quanh. Đây là một chuyện vô cùng tích cực, nhưng bạn cũng đừng nên ham vui quá mà chấp nhận mọi lời mời từ bạn bè, người quen.

Hỏa - Thổ tương sinh giúp vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này diễn ra suôn sẻ, người độc thân sẽ có buổi hẹn hò như ý. Ngày này cũng là lúc bạn được hậu thuẫn để xử lý các vấn đề liên quan tới tiền nong. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ nhận được sự nâng đỡ, đề bạt của cấp trên, nhờ vậy mà sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng đáng kể. Bạn nên chớp lấy cơ hội phát triển này chứ đừng chần chừ, do dự.

Trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7), 3 con giáp vận khí thịnh vượng, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng. Tất nhiên, quá trình làm quen, xây dựng quan hệ không phải là dễ dàng, song chỉ cần bạn tạo dựng được niềm tin cho đối phương thì chuyện làm ăn tương lai sẽ vô cùng thuận lợi.

Hỏa sinh Thổ, nửa kia chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Người ấy truyền cho bạn động lực để bạn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. khi bạn mệt mỏi, người ấy cũng sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai để dựa dẫm.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7), đem tới những tác động chẳng lành cho sự nghiệp của tuổi Tuất. Bản mệnh làm việc gì cũng gặp khó khăn là bởi tính tình quá cứng cỏi, thích làm theo ý mình, không chịu hòa nhập với tập thể, thậm chí sẵn sàng mâu thuẫn với người làm lãnh đạo.

Trong 9 ngày liên tiếp (1/7-9/7), 3 con giáp vận khí thịnh vượng, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân sẽ khiến tuổi Tuất gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc. Hãy thử hợp tác với mọi người xung quanh và bản mệnh sẽ nhận ra mọi việc tiến triển dễ dàng hơn nhiều.

Theo quan niệm dân gian, rất tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Do đó, con giáp này nên sắp xếp thực hiện công việc cho phù hợp để gặp nhiều may mắn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua tháng 7 dương lịch, 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, tiền bạc tiêu mỏi tay, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Bước qua tháng 7 dương lịch, 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, tiền bạc tiêu mỏi tay, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, tiền bạc tiêu mỏi tay, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt khi bước qua tháng 7 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 53 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 3 giờ 6 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026