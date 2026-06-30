Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ điều khiến anh ngưỡng mộ vợ chồng Côn Lăng và Châu Kiệt Luân

Sao quốc tế 30/06/2026 16:28

Mới đây, dàn thành viên chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 10 đã cùng nhau tham dự concert của Châu Kiệt Luân tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tạo nên một buổi gặp gỡ hiếm hoi giữa ê-kíp và nam ca sĩ đình đám. Sự kiện có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh, Khương Nghiên, Côn Lăng, Cù Dĩnh, Cận Mộng Giai và đầu bếp Lâm.

Mới đây, dàn thành viên chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 10 đã cùng nhau tham dự concert của Châu Kiệt Luân tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tạo nên một buổi gặp gỡ hiếm hoi giữa ê-kíp và nam ca sĩ đình đám. Sự kiện có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh, Khương Nghiên, Côn Lăng, Cù Dĩnh, Cận Mộng Giai và đầu bếp Lâm.

Ngay khi nhận ra các thành viên của chương trình, Châu Kiệt Luân đã chủ động hướng micro về phía Huỳnh Hiểu Minh và hỏi thăm về phản ứng của vợ anh trong chương trình truyền hình thực tế. Không còn giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc, Huỳnh Hiểu Minh trả lời đầy chân thành, dành nhiều lời khen cho Côn Lăng: cô là “một thiên thần”, làm việc chăm chỉ, có gu thẩm mỹ tốt và nấu ăn rất giỏi. Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Châu Kiệt Luân khi nam ca sĩ có một người vợ xuất sắc như vậy.

Nghe vậy, Châu Kiệt Luân lập tức nở nụ cười và đáp lại ngắn gọn: “Đương nhiên rồi!”, thể hiện sự tự hào về bà xã.

Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ điều khiến anh ngưỡng mộ vợ chồng Côn Lăng và Châu Kiệt Luân - Ảnh 1

Côn Lăng hiện là thành viên cố định trong Nhà hàng Trung Hoa mùa 10. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một chương trình tạp kỹ tại Trung Quốc đại lục. Trước đó, Châu Kiệt Luân nhiều lần âm thầm đến phim trường thăm vợ, thậm chí sắp xếp máy bay riêng để hỗ trợ lịch trình của cô.

Khi chương trình lên sóng, Côn Lăng từng nhận một số ý kiến trái chiều vì bị cho là ít nổi bật. Tuy nhiên, Châu Kiệt Luân đã lên tiếng bảo vệ vợ, cho rằng cô cần thời gian để làm quen với môi trường truyền hình thực tế.

Trong chương trình, Côn Lăng được nhận xét là người chăm chỉ và tỉ mỉ. Cô thường đến nhà hàng sớm nhất, chuẩn bị công việc cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Có lần, chỉ vì sai lệch nhỏ trong định lượng nguyên liệu, cô quyết định làm lại toàn bộ món ăn. Nữ diễn viên cũng nhiều lần âm thầm dọn dẹp, sắp xếp bàn ăn mà không cần nhắc nhở, tạo ấn tượng về sự kiên nhẫn và ổn định.

Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ điều khiến anh ngưỡng mộ vợ chồng Côn Lăng và Châu Kiệt Luân - Ảnh 2

Những lời khen của Huỳnh Hiểu Minh không chỉ dừng ở chương trình mà trước đó anh cũng từng đánh giá cao Côn Lăng trong các cuộc phỏng vấn, nhấn mạnh sự nghiêm túc trong công việc và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ sự ngưỡng mộ với hôn nhân của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng cũng thu hút nhiều bàn luận. Trái ngược với cuộc sống hôn nhân kéo dài 11 năm của cặp đôi Côn Lăng - Châu Kiệt Luân, Huỳnh Hiểu Minh từng trải qua cuộc hôn nhân với Angelababy trước khi ly hôn vào năm 2022 sau 7 năm chung sống. Sau đó, anh từng công khai hẹn hò với Diệp Kha vào năm 2024, song mối quan hệ này cũng nhanh chóng kết thúc.

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây mạng xã hội xôn xao trước một buổi livestream của một người phụ nữ tự nhận là bạn thân của Diệp Kha, bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Trong buổi phát sóng, cô liên tục bị cư dân mạng đặt câu hỏi về việc có hối hận hay không khi từng “giới thiệu” Diệp Kha cho Huỳnh Hiểu Minh.

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