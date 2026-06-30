Chồng ăn chơi, tôi uất nghẹn ôm con bỏ về ngoại bỗng "đứng hình" trước hành động của bố chồng

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn ôm con bỏ về ngoại bỗng "chết đứng" trước hành động của bố chồng

Tâm sự 30/06/2026 16:30

Chưa hài lòng, ông ấy chạy ngay vào bếp đem dao ra dọa khiến hai đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên. Ông nói muốn đi thì đi một mình, bỏ hai đứa con ở lại nếu không ông sẽ "chém chết".

Tôi lấy chồng 5 năm trước, bây giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ. Nhưng mọi người biết không, lúc nào tôi cũng có cảm giác lạc lõng ở nhà chồng.

Mặc dù biết chồng có tính ăn chơi, nhưng lời hứa hẹn thay đổi tu chí làm ăn của anh ấy khiến tôi mủi lòng nên vẫn đồng ý kết hôn. Không ngờ đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Chồng tôi chứng nào tật nấy, dạo gần đây anh ấy lại tiếp tục chơi bơi không dứt, ngày càng lún sâu khiến cả hai vợ chồng cãi nhau rất lớn, thậm chí tôi đã nản lòng chỉ muốn ly hôn để giải thoát khỏi cảnh này.

Hôm đó, chán chường không còn chịu nổi nữa, tôi xin phép ông bà nội cho tôi cùng hai đứa con về ngoại chơi ít bữa cho khuây khoả rồi tối về. Vì ông bà thấy tôi cãi nhau với chồng trước đó nên không cho đi. Lúc này, tôi vẫn cố tình đi ra khỏi nhà thì bố chồng tôi từ trong nhà lao ra túm lấy ba lô của con tôi đang đeo trên vai, giật mạnh rồi vứt xuống đất. Chưa hài lòng, ông ấy chạy ngay vào bếp đem dao ra dọa khiến hai đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên. Ông nói muốn đi thì đi một mình, bỏ hai đứa con ở lại nếu không ông sẽ "chém chết".

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn ôm con bỏ về ngoại bỗng 'chết đứng' trước hành động của bố chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, lúc trước, khi con trai họ chơi bời thì ba mẹ chồng lẫn cô em chồng dụ dỗ ngọt ngào khuyên tôi thông cảm, từ từ chồng sẽ thay đổi. Vậy mà sau lưng cô em chồng lại đặt điều nói tôi hỗn láo, đem cả gia đình tôi ra nói xấu đủ điều trên đời. Tôi biết được chuyện này là nhờ em dâu vô tình nghe hai mẹ con họ nói chuyện rồi kể lại. Đúng là người ta nói không sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Quá đáng hơn, mẹ chồng mách với chồng tôi rằng tôi ăn uống không thèm mời người lớn một câu. Tôi liền bật lại: “Mẹ nói con không mời là khi nào?”. Lúc này bà chỉ im lặng, mặt tỏ ra ấm ức lắm. Sau đó, bà kể cho con gái nghe rồi khóc thút thít như thể tôi mới là người kiếm chuyện vậy.

Chồng vẫn cứ ham chơi, nhà chồng thì chèn ép đủ điều xoay tôi như chong chóng. Bây giờ tôi nên bỏ hết ngoài tai cố gắng sống ở nhà chồng để con có đầy đủ tình thương hay nên dứt khoát ly hôn giành quyền nuôi con thoát khỏi cảnh này đây?

Bố mẹ chồng tuyệt giao, không dám đến dự đầy tháng cháu nội, biết lý do tôi "sốc ngất" tại chỗ

Bố mẹ chồng tuyệt giao, không dám đến dự đầy tháng cháu nội, biết lý do tôi "sốc ngất" tại chỗ

Đến khi con tôi vừa tròn 2 tháng, mẹ chồng đã không chịu nổi liên tục hối thúc bắt tôi phải đi tìm việc lo tiền bỉm sữa cho con, trong khi ấy tôi được nghỉ thai sản đến 6 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng vu vạ "chửa giả", tôi cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, đay nghiến suốt 5 năm trời

Bị mẹ chồng vu vạ "chửa giả", tôi cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, đay nghiến suốt 5 năm trời

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị con gấu xám đuổi theo và lao về phía cô trong rừng

Người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị con gấu xám đuổi theo và lao về phía cô trong rừng

Video 1 giờ 11 phút trước
Mẹ chồng "hai mặt" bêu rếu con dâu trước họ hàng, chồng không bênh còn bồi thêm một câu khiến tôi "nổi trận lôi đình"

Mẹ chồng "hai mặt" bêu rếu con dâu trước họ hàng, chồng không bênh còn bồi thêm một câu khiến tôi "nổi trận lôi đình"

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Review ứng dụng Glow – Nền tảng kết nối chuyên viên làm đẹp và khách hàng tại 3 quốc gia

Review ứng dụng Glow – Nền tảng kết nối chuyên viên làm đẹp và khách hàng tại 3 quốc gia

Làm đẹp 2 giờ 3 phút trước
Xúc động khoảnh khắc cứu bé sơ sinh sống sót sau trận động đất, người dân ôm đầu kinh ngạc

Xúc động khoảnh khắc cứu bé sơ sinh sống sót sau trận động đất, người dân ôm đầu kinh ngạc

Video 2 giờ 11 phút trước
Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều

Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, con dâu cười khẩy tung "chiêu độc" khiến bà ngậm đắng nuốt cay

Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, con dâu cười khẩy tung "chiêu độc" khiến bà ngậm đắng nuốt cay

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 1/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 1/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Giá vàng hôm nay, ngày 30/6/2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 30/6/2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Người hưởng lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 8% từ 1/7

Người hưởng lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 8% từ 1/7

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng cạn tình quát: "Mày không ở được thì cút, để con lại", người vợ chết đứng đưa ra quyết định đau lòng

Chồng cạn tình quát: "Mày không ở được thì cút, để con lại", người vợ chết đứng đưa ra quyết định đau lòng

Tuyệt chiêu trị gã chồng keo kiệt, khó tính để anh ủng hộ hết mình việc gửi tiền về cho bố mẹ đẻ

Tuyệt chiêu trị gã chồng keo kiệt, khó tính để anh ủng hộ hết mình việc gửi tiền về cho bố mẹ đẻ

Ly hôn 3 năm bỗng dính bầu với chồng cũ, tôi chết đứng không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao

Ly hôn 3 năm bỗng dính bầu với chồng cũ, tôi chết đứng không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao

Còng lưng gánh vác giang sơn vì lấy nhầm chồng bất tài, tôi cay đắng nhận ra bài học xương máu này

Còng lưng gánh vác giang sơn vì lấy nhầm chồng bất tài, tôi cay đắng nhận ra bài học xương máu này

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, tôi chết đứng khi biết sự thật kinh hoàng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, tôi chết đứng khi biết sự thật kinh hoàng phía sau

Chồng mất hơn một tháng bỗng có người đến sang tên căn hộ gần 4 tỷ, lật mở sự thật vợ sốc phát khóc

Chồng mất hơn một tháng bỗng có người đến sang tên căn hộ gần 4 tỷ, lật mở sự thật vợ sốc phát khóc