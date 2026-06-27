Chồng mất hơn một tháng bỗng có người đến sang tên căn hộ gần 4 tỷ, lật mở sự thật vợ sốc phát khóc

Tâm sự 27/06/2026 22:00

Mấy năm sau đó tôi cũng ráng dành được 400 triệu, bàn tính với chồng mua trả góp một căn chung cư ở thành phố. Nhưng vừa nghe qua thì chồng lại đòi dùng tiền đó để làm ăn. Tranh cãi qua lại, tôi đưa 300 triệu cho chồng, đành hoãn lại kế hoạch mua nhà.

Tôi và chồng đều là dân xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp. 25 tuổi lấy chồng, tôi dành hết thanh xuân đời con gái cho anh. Chúng tôi ở nhà trọ, lương vợ lương chồng cũng chỉ 23 triệu. Lấy nhau được ba năm thì một trai một gái ra đời. Vợ chồng cứ bị cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền với con cái như thế mà làm hoài cũng chẳng dư dôi để mua nhà ở thành phố.

Khi con trai lớn của tôi lên 4 thì chồng thất nghiệp suốt hai tháng dài. Sau đó một cô bạn cũ tên Hoa giới thiệu chỗ làm cho chồng tôi, nhưng mức lương lại thấp hơn trước rất nhiều. Một mình tôi xoay sở tiền bạc nhưng vẫn cố gắng động viên chồng. Vì vẫn còn vướng con nhỏ mới 2 tuổi nên tôi cũng không thể tăng ca để thêm tiền. Nhưng từ ngày chồng nhận việc mới làm nặng nhọc lại ít lương hơn trước thì khi về nhà lại cự cãi với vợ con.

 

Cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà trở nên mệt mỏi, ngột ngạt. Vì sợ chồng tự ái nên không bao giờ tôi nói chồng đưa thêm tiền hàng tháng. Cũng may trời tương, đến khi con lớn 7 tuổi thì tôi cũng được nhận vị trí quản lý, lương tăng gấp đôi. Ngược lại, chồng tôi vẫn là nhân viên bình thường.

Thấy chồng làm ở chỗ này không thể thăng tiến, tôi nói khéo với chồng thử tìm chỗ khác tốt hơn. Nhưng anh nghe thế lại giận đùng đùng, cho rằng tôi cư xử vô ơn. Anh còn bảo cô bạn Hoa kia giúp anh khi khốn khó, giờ công ty cô ấy khó khăn sao lại bỏ đi được? Vì muốn nhà cửa ấm êm, tôi cũng nhẫn nhịn không tranh cãi với chồng nữa.

Chồng mất hơn một tháng bỗng có người đến sang tên căn hộ gần 4 tỷ, lật mở sự thật vợ sốc phát khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm sau đó tôi cũng ráng dành được 400 triệu, bàn tính với chồng mua trả góp một căn chung cư ở thành phố. Nhưng vừa nghe qua thì chồng lại đòi dùng tiền đó để làm ăn. Tranh cãi qua lại, tôi đưa 300 triệu cho chồng, đành hoãn lại kế hoạch mua nhà.

Chẳng ngờ, biến cố đổ ập xuống gia đình, chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi đau thấu ruột gan, khóc cạn nước mắt trong ngày chồng mất. Tôi cũng không biết số tiền chồng mang đi làm ăn ở đâu. Vì trước kia dù tôi có hỏi chồng cũng một mực không nói.

Sau ngày chồng mất khoảng 1 tháng, điện thoại của chồng bỗng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ công ty bất động sản, họ thông báo giao căn họ chung cư gần 4 tỷ đã hoàn thành. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, chẳng lẽ bao lâu nay chồng làm ăn lời lãi nên mua nhà làm quà tặng mẹ con tôi?

Nhưng đến khi nghe tên chủ căn nhà, tôi sốc ngất. Căn hộ xinh đẹp sang xịn ấy lại đứng tên chồng tôi và một người phụ nữ khác, cũng chính là người bạn cũ ngày trước đã cho chồng tôi việc làm.

Đến khi gặp cô Hoa ấy thì tôi càng chết lặng khi biết cô ta có một con trai 2 tuổi với người chồng phản bội của mình. Từ sau khi cho chồng tôi vào công ty mình làm, cô ta cũng dần trở thành người thứ ba, còn sinh con cho anh ta.

Buổi gặp hôm ấy, lòng tôi đầy căm hận khi thấy dáng vẻ khinh khỉnh của ả nhân tình kia. Cô ta nói cũng là do tôi không biết giữ chồng, còn căn hộ này là tiền hai người họ làm ăn chung mà có. Trước mặt nhân tình của chồng, bàn tay tôi siết chặt đến chảy máu, nước mắt phải nuốt vào trong khi biết chồng dành tiền cho bồ, lừa vợ con 300 triệu để xây nhà riêng với bồ. Tôi chẳng làm được gì để đòi lại tiền của mình, đành cay đắng ra về.

Về đến nhà, tôi đem hết đồ đạc của chồng vứt hết. Nỗi đau lớn nhất với phụ nữ chính là khi biết mình bị lừa dối về cả tình cảm và vật chất suốt bao năm cũng không hề biết. Nếu chồng tôi không mất, thì sự phản bội này sẽ càng kéo dài tới chừng nào?

Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

Quen nhau được 1 năm hơn thì anh nói muốn đưa tôi về gặp ba mẹ. Anh nghĩ cho tôi tuổi cũng lớn rồi, nói rằng nên mau chóng cưới để tôi còn sinh con. Tôi cũng không có lý do gì mà từ chối, đúng là sinh con muộn sẽ không tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng trao 20 cây vàng ngày cưới rồi lén kéo vào phòng đòi lại, lý do phía sau khiến tôi chết lặng

Mẹ chồng trao 20 cây vàng ngày cưới rồi lén kéo vào phòng đòi lại, lý do phía sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Chồng mất hơn một tháng bỗng có người đến sang tên căn hộ gần 4 tỷ, lật mở sự thật vợ sốc phát khóc

Chồng mất hơn một tháng bỗng có người đến sang tên căn hộ gần 4 tỷ, lật mở sự thật vợ sốc phát khóc

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi dát bộ trang sức 2 tỷ lên người khiến chồng cũ kinh ngạc "bật ngửa"

Ngày ra tòa ly hôn, tôi dát bộ trang sức 2 tỷ lên người khiến chồng cũ kinh ngạc "bật ngửa"

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Vợ đang ở cữ, chồng lén lút sang nhà cô hàng xóm nửa đêm làm việc này khiến vợ mở cửa ra là sốc ngất

Vợ đang ở cữ, chồng lén lút sang nhà cô hàng xóm nửa đêm làm việc này khiến vợ mở cửa ra là sốc ngất

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đưa tiểu tam đi đẻ, chồng phản bội xanh mặt khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ, vạch trần bí mật về đôi mắt đứa trẻ

Đưa tiểu tam đi đẻ, chồng phản bội xanh mặt khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ, vạch trần bí mật về đôi mắt đứa trẻ

Ngoại tình 2 giờ 45 phút trước
Từ nay đến ngày 20/5 âm lịch, 3 con giáp nằm yên trên đống vàng, giàu sang bất tận, cuộc đời lên hương

Từ nay đến ngày 20/5 âm lịch, 3 con giáp nằm yên trên đống vàng, giàu sang bất tận, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn chuyển 10 triệu mỗi tháng, biết nguồn cơn sự thật tôi cay đắng căm hận anh

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn chuyển 10 triệu mỗi tháng, biết nguồn cơn sự thật tôi cay đắng căm hận anh

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi lọ mọ đi xem để rồi bưng mặt khóc nghẹn trước việc chồng làm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi lọ mọ đi xem để rồi bưng mặt khóc nghẹn trước việc chồng làm

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 28/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi Chủ Nhật 28/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, tôi chết đứng khi biết sự thật kinh hoàng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, tôi chết đứng khi biết sự thật kinh hoàng phía sau

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn chuyển 10 triệu mỗi tháng, biết nguồn cơn sự thật tôi cay đắng căm hận anh

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn chuyển 10 triệu mỗi tháng, biết nguồn cơn sự thật tôi cay đắng căm hận anh

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi chết lặng phát hiện bí mật em đã làm

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi chết lặng phát hiện bí mật em đã làm

Vừa ly hôn vợ cũ đã sinh con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì ngã ngửa trước bí mật động trời

Vừa ly hôn vợ cũ đã sinh con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì ngã ngửa trước bí mật động trời

Đòi "mượn" vàng cưới của dâu đem tặng con gái, mẹ chồng ngượng chín mặt vì câu đáp trả đỉnh cao

Đòi "mượn" vàng cưới của dâu đem tặng con gái, mẹ chồng ngượng chín mặt vì câu đáp trả đỉnh cao

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình