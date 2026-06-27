Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, 3 con giáp Thần Tài độ mệnh - Tài Lộc ập vào nhà, may túi ba gang đựng vàng đựng bạc, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, người tuổi Thân được Tam Hội cục che chở nên vận trình hanh thông, công việc suôn sẻ, tình cảm cũng tiến triển thuận lợi. Vốn là con giáp nhanh nhẹn, lại sẵn “máu liều” nên nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thì con giáp này sẽ có tiềm năng giàu rất nhanh.

Tuy nhiên, Tỷ Kiên nhập cục là lời cảnh báo những chú Khỉ có thể gặp rắc rối khi quá đề cao cái tôi cá nhân mà không nhận lời khuyên từ mọi người xung quanh. Rủi ro là điều không tránh khỏi và không phải ai cũng có đủ sáng suốt để nhận ra nguy cơ tiềm ẩn, bạn nên đón nhận những lời nhắc nhở của mọi người để đề phòng bất trắc xảy ra.

Ngày Thổ sinh Kim, người độc thân có đường tình duyên đào hoa nở rộ, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho tin vui sắp tới. Bạn sẽ không thể biết được tình yêu đến bất ngờ như thế nào. Đôi khi người đó ở ngay bên cạnh ta bao lâu mà ta nào hay biết.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, tuổi Tỵ chiều chuộng bản thân một chút là tốt, nhưng quá mức lại là không hay. Con giáp này cần đưa mình vào kỷ luật, phải nghiêm túc với chính mình nếu muốn có được những thành quả tốt trong công việc, cuộc sống tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tốt đẹp, con giáp này và người bạn đời của mình không chỉ hài hòa trong xuộc sống gia đình mà còn có thể hỗ trợ nhau rất tốt trong công việc. Với những người độc thân, cơ hội gặp gỡ người mới không phải không có, nhưng vẫn cần sự chủ động của bản mệnh.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ tuổi Tỵ cải thiện sức khỏe hiện tại, bản mệnh đã quan tâm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và cải thiện việc ăn uống. Thời gian này có người còn có được thân hình như mình mong muốn. Tuy nhiên cần tránh sự tổn thương, va chạm.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, bạn cần dũng cảm nhận lỗi sai của mình.

Mộc khắc Thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên cố tình nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy.

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