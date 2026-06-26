Danh tính người tung tin tôm khô làm bằng cao su non ở Cà Mau

Theo cơ quan công an, quá trình làm việc, Tuyên thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải video có nội dung cho rằng tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 25/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã mời làm việc đối với Nguyễn Quang Tuyên (42 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, Hà Nội) để xử lý về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến sản phẩm tôm khô của địa phương.

Theo cơ quan công an, quá trình làm việc, Tuyên thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải video có nội dung cho rằng tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non.

Đối tượng Nguyễn Quang Tuyên (42 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Tại cơ quan công an, Tuyên thừa nhận thông tin đăng tải là không đúng sự thật và đã gỡ bỏ nội dung này sau khi làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video với tiêu đề "Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non...". Thông tin này nhanh chóng lan truyền gây hoang mang dư luận.

Cụ thể theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, UBND xã Cái Nước cũng đã giao Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thông tin đến người dân trên địa bàn.

Kết quả cho thấy địa bàn xã không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi) bị bắt vì hành vi làm tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như thông tin trên TikTok, Facebook đã đăng tải.

“Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên tại địa bàn xã Cái Nước là không chính xác, không có căn cứ thực tế” - báo cáo của Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau khẳng định.

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau Hiện lực lượng chức năng đã cơ bản xác định được đối tượng liên quan đến việc phát tán thông tin và tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-tung-tin-tom-kho-lam-bang-cao-su-non-o-ca-mau-sau-khi-bi-moi-lam-viec-762989.html