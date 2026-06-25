Lập biên bản người đàn ông 3 lần mang rác thải bỏ xuống biển Long Hải

Đời sống 25/06/2026 10:29

Từ hình ảnh do du khách cung cấp, xã Long Hải đã xác minh, lập hồ sơ xử phạt người đàn ông mang rác thải bỏ xuống biển.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 24/6, đại diện Ban ấp Hải Phong 1 phối hợp cùng đại diện phòng Kinh tế xã Long Hải, TP.HCM mời ông TTS và vợ là bà LKN (ngụ tổ 6, ấp Hải Phong 1) đến làm việc để làm rõ hành vi đổ rác thải xuống biển.

Trước đó, ngày 22/6, một khách du lịch phát hiện, quay video ghi lại cảnh một người đàn ông kéo, đổ rác xuống biển Long Hải và cung cấp bằng chứng cho lực lượng chức năng.

Qua trích xuất, xem xét video, Ban ấp cùng cơ quan chức năng nhanh chóng xác định ông TTS chính là người thực hiện hành vi vứt rác trực tiếp xuống biển.

Lập biên bản người đàn ông 3 lần mang rác thải bỏ xuống biển Long Hải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Dân Trí, tại buổi làm việc, ông S. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Người này khai đã 3 lần đổ rác xuống biển và cho rằng bản thân chưa nhận thức được việc xả rác xuống biển là hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, ông S. đã nhận thức được sai phạm, cam kết không tái diễn hành vi trên và hứa sẽ thường xuyên tham gia dọn dẹp rác tại khu vực bãi biển nơi sinh sống.

Ngay tại buổi làm việc, Phòng Kinh tế xã Long Hải đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ về UBND xã để ra quyết định xử phạt theo quy định.

Thông qua sự việc, chính quyền xã Long Hải đề nghị, kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực: không xả rác thải xuống biển, sông, kênh rạch; thu gom rác đúng nơi quy định; chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xả rác bừa bãi.

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