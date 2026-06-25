Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Hôm nay, ngày 26/6/2026, áp lực bán từ nhà đầu tư trước sức mạnh của đồng USD đã khiến giá vàng thế giới sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (25/6), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 143,2 triệu đồng/lượng, bán ra 146,2 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với hôm qua. Công ty Mi Hồng mua vào 143,5 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với đầu ngày 24.6... Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 800.000 đồng khi còn được mua vào 143,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng sau một ngày; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 143 triệu đồng và bán ra 146 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ ngày 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay dao động quanh mức 4.000 USD/ounce, giảm khoảng 115 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.115 USD/ounce. Theo các nhà phân tích, đà giảm mạnh của giá vàng hôm nay xuất phát chủ yếu từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Kỹ (Fed) ngày 17-6. Thị trường đã chuyển từ kỳ vọng lãi suất cao hơn sang lo ngại Fed có thể tăng lãi suất.

Mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5-3,75%, nhưng dự báo kinh tế tháng 6 cho thấy lãi suất trung bình cuối năm 2026 tăng lên 3,8% (từ mức 3,4% dự báo tháng 3), đồng thời lạm phát trung bình năm 2026 được điều chỉnh tăng mạnh lên 3,6% (từ 2,7%). Những thay đổi này đã thúc đẩy nhà đầu tư cắt giảm vị thế giao dịch vàng. Kết quả , giá vàng đã giảm hơn 4% kể từ cuộc họp của Fed. Đồng thời, chỉ số USD Index chạm mức cao nhất trong 52 tuần qua, tiến sát mốc 101,7 điểm, khiến dòng tiền chảy mạnh sang USD và trái phiếu Mỹ. Giá vàng hôm nay giảm mạnh là tất yếu. Về yếu tố địa chính trị, dù eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng nhưng yếu tố này tác động đến giá vàng đã giảm rõ rệt. Khuôn khổ tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã giúp hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển dần được khôi phục. Nhiều tàu chở dầu đi qua khu vực với điều kiện an toàn được cải thiện, khiến giá dầu thô giảm mạnh còn 71 USD/thùng. Việc giá dầu hạ nhiệt đã làm giảm áp lực lạm phát tức thời, song không đủ sức kích thích nhu cầu mua vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cảnh báo nếu giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, có thể kích hoạt nhà đầu tư bán tháo mạnh hơn.

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