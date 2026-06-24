Công dụng của bông cải xanh

Dinh dưỡng 24/06/2026 11:30

Bông cải xanh còn được biết đến với các tên gọi quen thuộc như súp lơ xanh, cải bông xanh,... Loại rau này có thể được chế biến theo nhiều cách: Xào, hấp, luộc, làm salad,... Không những vậy còn có nhiều công dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Bông cải xanh là đại diện nổi bật nhất của họ Cải. Loài thực vật này có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, sau đó du nhập đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

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Ảnh minh họa: Internet

Cây súp lơ xanh có thân nhỏ, mọc thẳng đứng và chiều cao ở giai đoạn trưởng thành khoảng 30cm. Kích thước lá khá bé, màu xanh bạc tương tự lá bắp cải nhưng đường viền uốn lượn mạnh hơn, gân nổi rõ trên bề mặt. Trên đỉnh ngọn có khóm hoa cỡ lớn, chia làm nhiều thùy, bề mặt đầy đặn và bao phủ bên ngoài là màu xanh lục đậm. Đây chính là phần được sử dụng nhiều nhất để làm thức ăn cho con người.

Như đã nhắc qua ở trên, súp lơ xanh có thể được chế biến theo nhiều cách. Trong đó hấp là phương thức làm chín giữ lại nhiều dưỡng chất nhất. Ngoài ra, loại rau này còn có thể ăn sống khi chế biến salad. Mùi vị đặc trưng của cải bông xanh là ngọt dịu xen lẫn chút đắng rất nhẹ và phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Công dụng của bông cải xanh 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, bông cải xanh là "chân ái". Với lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và nước, loại rau này giúp bạn no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ cũng là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón. Ăn bông cải xanh hấp sẽ giữ lại được nhiều chất xơ và dinh dưỡng hơn so với việc luộc quá kỹ.

Công dụng của bông cải xanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Hàm lượng chất xơ dồi dào kết hợp với các chất chống oxy hóa trong súp lơ xanh giúp cải thiện độ nhạy insulin. Nhờ đó, lượng đường trong máu được kiểm soát ổn định hơn, rất tốt cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2.

Chống lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch

Bông cải xanh chứa hàm lượng Vitamin C cực kỳ cao (thậm chí nhiều hơn cả cam). Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, kích thích sản sinh collagen giúp da săn chắc và tăng cường sức đề kháng chống lại các bệnh cảm cúm thông thường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol xấu

Chất xơ hòa tan trong bông cải xanh có khả năng liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa, giúp cơ thể dễ dàng đào thải và làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL). Đồng thời, chất sulforaphane cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương ở mạch máu, bảo vệ tim mạch khỏe mạnh.

Công dụng của bông cải xanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đẩy lùi nguy cơ ung thư

Một trong những lý do khiến bông cải xanh trở thành "siêu thực phẩm" là nhờ hàm lượng Sulforaphane dồi dào. Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng, hợp chất này có khả năng giảm kích thước khối u, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, đại trực tràng và ung thư dạ dày.

Những điều cần lưu ý khi dùng súp lơ xanh

Khi chế biến, sử dụng súp lơ xanh, bạn cần lưu tâm đến 6 điểm dưới đây:

Rửa rau trên vòi nước chảy để rửa trôi bùn đất và các loại sâu nhỏ khu trú bên trong.

Ăn đúng mùa (từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 hằng năm). Nếu bạn dùng rau trái vụ thì nguy cơ dư thừa hóa chất trong rau sẽ cao hơn hẳn.

Công dụng của bông cải xanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên đun nấu quá kỹ vì điều này sẽ làm hao hụt các vi chất có lợi. Đặc biệt, khi nấu trên nền nhiệt cao trong thời gian dài thì các hoạt chất, enzym giúp ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa trong súp lơ xanh sẽ mất hết tác dụng.

Khi bị đau dạ dày, bạn không nên ăn nhiều súp lơ xanh, đặc biệt là không nên ăn sống (dễ sinh khó tiêu, đau tức, đầy hơi). Cách ăn hiệu quả nhất là hấp chín nguyên liệu trong thời gian ngắn rồi sử dụng ngay.

Purin có trong loại rau này có thể khiến các triệu chứng của bệnh gout trở nên nặng thêm. Vậy nên nếu muốn, bạn chỉ nên dùng với lượng ít và sử dụng tuần 1 - 2 lần, không nên ăn với tần suất quá dày đặc.

Mua thực phẩm ở nơi uy tín, rõ xuất xứ. Ưu tiên mặt hàng được trồng hữu cơ, mới thu hái, còn tươi ngon và không sâu bệnh để tối ưu hiệu quả nhận về.

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