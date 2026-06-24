Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 24/06/2026 05:00

Lá é trắng không chỉ là gia vị tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn mà còn là thảo dược hỗ trợ sức khỏe, vậy lá é trắng có những tác dụng gì?

Lá é từng là đặc sản riêng của một số vùng miền Trung, nhưng ngày nay nguyên liệu này ngày càng trở nên phổ biến trong vô số món ăn ngon. Nguyên liệu của món ăn góp phần tạo nên linh hồn của món ăn và góp những giá trị dinh dưỡng đặc trưng cho món ăn đó. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết. 

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá é là lá gì?

Lá é là một phần của cây é, một loại cây thân nhỏ, thuộc họ hoa môi, chi húng quế. Thân cây é phân nhánh từ gốc thành bụi cao 0.5 - 1m và có lớp lông xung quanh. Lá có hình trái xoan, góc tròn, đầu nhọn, mép có răng cưa, hai mặt có lông và mọc riêng lẻ, đối chéo nhau. Cây é còn được gọi là é trắng, húng trắng, trà tiên, hương thảo, húng lông hay húng quế lông.

Quả é có màu xám đen, hình bầu dục, nhỏ, nhẵn, mỗi quả chứa một hạt bên trong, trông giống hạt mè. Khi cho hạt vào nước, hạt é sẽ hút nước và tạo thành lớp màng nhầy màu trắng bên ngoài nên dễ nhầm với hạt chia.

Công dụng của lá é đối với sức khỏe 

Phòng ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu y học đã phát hiện lá é chứa đa dạng và phong phú các nhóm chất chống oxy hóa mạnh, điển hình như chavicol, linalool, flavonoid hay steroid. Các hoạt chất này vô cùng quan trọng cho cơ thể như “lá chắn” bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, góp phần không nhỏ ngăn ngừa mầm bệnh ung thư.

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh mạch vành

Bên cạnh phòng ngừa ung thư lá é chứa chất chống oxy hoá còn làm giảm hình thành cục máu đông trong thành mạch máu. Điều này làm tăng lưu lượng máu đến tim, bảo vệ trái tim khỏe mạnh và giảm tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Lá é cũng là thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Công dụng này là nhờ vào các hoạt chất chứa trong lá é có khả năng ức chế hoạt động của men α-glucosidase và α-amylase, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Giảm khó tiêu, đầy bụng

Hiện tượng khó tiêu và đầy hơi làm giảm cảm giác thèm ăn, cản trở sinh hoạt hàng ngày. Lúc này, để cải triệu chứng bạn có thể tham khảo uống thêm nước lá é bằng cách dùng cành lá é phơi khô, rồi hãm nước uống trong ngày, dùng liên tục trong 3 - 5 ngày.

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng lá é trắng

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, lá é trắng không phải là dược liệu phù hợp với tất cả mọi người. Theo khuyến cáo, phụ nữ mang thai không nên sử dụng lá é, đặc biệt là tinh dầu lá é, do đặc tính cay nóng có thể ảnh hưởng không tốt đến thai kỳ.

Bên cạnh đó, người dùng cần tuân thủ liều lượng hợp lý, lựa chọn nguồn lá sạch, không chứa hóa chất hoặc thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với những người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc dài ngày, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng lá é như một vị thuốc hỗ trợ.

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lá é trắng không chỉ là loại rau gia vị tạo nên nét đặc trưng cho nhiều món ăn Việt Nam mà còn là vị thuốc dân gian có nhiều công dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn, người dùng nên sử dụng đúng cách và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết.

Sự thật ngỡ ngàng về lá dâu tằm

Sự thật ngỡ ngàng về lá dâu tằm

Không chỉ quen thuộc với hình ảnh nuôi tằm dệt lụa, cây dâu tằm còn ẩn chứa nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Đặc biệt, thói quen uống nước lá dâu tằm tươi còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   lá é trắng công dụng của lá é dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 25 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 1 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này