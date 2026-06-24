Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 24/06/2026 06:30

Mới đây, bảng xếp hạng độ hot nhân vật do Tencent công bố đã ghi nhận biến động đáng chú ý khi nhân vật Diệp Ly trong Mạc Ly do Bạch Lộc đảm nhận bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua Hạ Tư Mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng.

Mới đây, bảng xếp hạng độ hot nhân vật do Tencent công bố đã ghi nhận biến động đáng chú ý khi nhân vật Diệp Ly trong Mạc Ly do Bạch Lộc đảm nhận bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua Hạ Tư Mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng giải trí Hoa ngữ.

Theo dữ liệu từ hệ thống thống kê mức độ thảo luận và tương tác, Diệp Ly hiện là nhân vật có độ “hot” cao nhất trong giai đoạn giữa tháng 6/2026. Trong khi đó, Hạ Tư Mộ tạm thời lùi xuống phía sau, tạo nên sự thay đổi thứ hạng đáng chú ý giữa hai dự án đang cùng phát sóng.

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Thành tích này được cho là đến từ hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của Mạc Ly, bộ phim cổ trang quyền mưu lên sóng từ ngày 9/6 trên Tencent Video/WeTV. Tác phẩm duy trì mức độ quan tâm ổn định, liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng truyền thông và tạo ra lượng thảo luận lớn xoay quanh nhân vật trung tâm Diệp Ly do Bạch Lộc thể hiện.

Đáng chú ý, các số liệu theo dõi chỉ số nhân vật cho thấy Diệp Ly có mức tăng trưởng nhanh về “nhiệt độ”, giúp cô vượt lên dẫn đầu chỉ trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy sức lan tỏa đáng kể của vai diễn trong bối cảnh đường đua phim Hoa ngữ đang diễn ra sôi động.

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Về mặt nội dung, hình tượng “đại nữ chủ” thông minh, quyết đoán cùng tuyến tâm lý nhiều biến chuyển được xem là điểm nhấn giúp Diệp Ly thu hút khán giả. Bên cạnh đó, diễn xuất của Bạch Lộc trong các phân cảnh đấu trí và thể hiện cảm xúc cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem, góp phần củng cố sức hút cho nhân vật.

Dù thứ hạng trên bảng xếp hạng độ hot có thể thay đổi theo từng thời điểm, kết quả lần này vẫn cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các tác phẩm đang phát sóng, đồng thời phản ánh rõ mức độ quan tâm ngày càng cao của khán giả đối với các dự án truyền hình Hoa ngữ trong tháng 6.

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Một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn tuyên truyền tác phẩm, Thừa Lỗi không tham gia nhiều hoạt động chung với đoàn phim, từ đó làm dấy lên những suy đoán về việc anh thiếu nhiệt tình hoặc cố tình giữ khoảng cách với bạn diễn nữ.

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