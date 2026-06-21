Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban

Theo bảng xếp hạng mới nhất trên Douban, "Mạc Ly" do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính đang giữ vị trí thứ 3, trong khi "Kiều Sở" với sự góp mặt của Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên xếp ở vị trí thứ 8. Khoảng cách này phần nào phản ánh mức độ quan tâm và thảo luận mà khán giả dành cho hai bộ phim trong giai đoạn đầu phát sóng.

Cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim cổ trang "Mạc Ly" và "Kiều Sở" đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn giải trí Hoa ngữ. Cùng lên sóng vào đầu tháng 6.2026 và đều theo đuổi mô-típ "đại nữ chủ báo thù", hai tác phẩm liên tục được khán giả đặt lên bàn cân về nội dung, diễn xuất cũng như sức hút truyền thông.

Được phát hành trên Tencent Video và WeTV, "Mạc Ly" chuyển thể từ tiểu thuyết "Thịnh Thế Đích Phi". Bộ phim xoay quanh Diệp Ly, cô gái mang mối thù gia tộc và quyết tâm tìm lại công lý cho người thân. Sau cuộc hôn nhân được sắp đặt với Định Vương Mặc Tu Nghiêu - một chiến thần từng lẫy lừng nhưng hiện phải ngồi xe lăn - cả hai dần từ nghi kỵ chuyển sang tin tưởng, cùng nhau đối mặt với những âm mưu quyền lực trong hoàng thất.

Trong khi đó, "Kiều Sở" phát sóng trên Youku lại lựa chọn cách kể chuyện thiên về đấu trí và khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Hành trình báo thù của nữ chính không chỉ gắn với những cuộc đối đầu quyền lực mà còn là quá trình khẳng định bản thân giữa bối cảnh nhiều biến động.

Điểm chung của cả hai tác phẩm là nhịp phim nhanh, liên tục xuất hiện các nút thắt và xung đột ngay từ những tập đầu tiên. Đây được xem là yếu tố giúp phim duy trì độ nóng trên mạng xã hội và phù hợp với thị hiếu khán giả hiện đại. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng việc đẩy nhanh tiết tấu khiến tâm lý nhân vật chưa được khai thác trọn vẹn, trong khi nhiều tuyến phụ chưa có đủ thời lượng để phát triển.

Về diễn xuất, Bạch Lộc và Trần Đô Linh đều nhận được những phản hồi tích cực với các màu sắc nhân vật khác nhau. Trong đó, Bạch Lộc được đánh giá nổi bật ở những phân cảnh đấu trí và chuyển biến cảm xúc phức tạp. Dù "Mạc Ly" đang tạm dẫn trước trên bảng xếp hạng Douban, giới quan sát cho rằng cuộc đua giữa hai bộ phim vẫn còn nhiều biến số khi nội dung tiếp tục được cập nhật trong mùa phim hè năm nay.