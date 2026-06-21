Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban

Sao quốc tế 21/06/2026 12:01

Cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim cổ trang "Mạc Ly" và "Kiều Sở" đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả Hoa ngữ khi cùng ra mắt trong tháng 6. Theo bảng xếp hạng mới nhất trên Douban, "Mạc Ly" do Bạch Lộc đảm nhận vai chính đang giữ vị trí thứ 3, trong khi "Kiều Sở" của Trần Đô Linh đứng ở vị trí thứ 8.

Cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim cổ trang "Mạc Ly" và "Kiều Sở" đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn giải trí Hoa ngữ. Cùng lên sóng vào đầu tháng 6.2026 và đều theo đuổi mô-típ "đại nữ chủ báo thù", hai tác phẩm liên tục được khán giả đặt lên bàn cân về nội dung, diễn xuất cũng như sức hút truyền thông.

Theo bảng xếp hạng mới nhất trên Douban, "Mạc Ly" do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính đang giữ vị trí thứ 3, trong khi "Kiều Sở" với sự góp mặt của Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên xếp ở vị trí thứ 8. Khoảng cách này phần nào phản ánh mức độ quan tâm và thảo luận mà khán giả dành cho hai bộ phim trong giai đoạn đầu phát sóng.

Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban - Ảnh 1

Được phát hành trên Tencent Video và WeTV, "Mạc Ly" chuyển thể từ tiểu thuyết "Thịnh Thế Đích Phi". Bộ phim xoay quanh Diệp Ly, cô gái mang mối thù gia tộc và quyết tâm tìm lại công lý cho người thân. Sau cuộc hôn nhân được sắp đặt với Định Vương Mặc Tu Nghiêu - một chiến thần từng lẫy lừng nhưng hiện phải ngồi xe lăn - cả hai dần từ nghi kỵ chuyển sang tin tưởng, cùng nhau đối mặt với những âm mưu quyền lực trong hoàng thất.

Trong khi đó, "Kiều Sở" phát sóng trên Youku lại lựa chọn cách kể chuyện thiên về đấu trí và khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Hành trình báo thù của nữ chính không chỉ gắn với những cuộc đối đầu quyền lực mà còn là quá trình khẳng định bản thân giữa bối cảnh nhiều biến động.

Bạch Lộc dẫn đầu, tạo khoảng cách với Trần Đô Linh trên bảng xếp hạng Douban - Ảnh 2

Điểm chung của cả hai tác phẩm là nhịp phim nhanh, liên tục xuất hiện các nút thắt và xung đột ngay từ những tập đầu tiên. Đây được xem là yếu tố giúp phim duy trì độ nóng trên mạng xã hội và phù hợp với thị hiếu khán giả hiện đại. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng việc đẩy nhanh tiết tấu khiến tâm lý nhân vật chưa được khai thác trọn vẹn, trong khi nhiều tuyến phụ chưa có đủ thời lượng để phát triển.

Về diễn xuất, Bạch Lộc và Trần Đô Linh đều nhận được những phản hồi tích cực với các màu sắc nhân vật khác nhau. Trong đó, Bạch Lộc được đánh giá nổi bật ở những phân cảnh đấu trí và chuyển biến cảm xúc phức tạp. Dù "Mạc Ly" đang tạm dẫn trước trên bảng xếp hạng Douban, giới quan sát cho rằng cuộc đua giữa hai bộ phim vẫn còn nhiều biến số khi nội dung tiếp tục được cập nhật trong mùa phim hè năm nay.

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Những ý kiến trái chiều về cách ứng xử, thời lượng xuất hiện trên sóng truyền hình cùng hàng loạt bình luận tiêu cực trên mạng xã hội đã khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh đó, bộ phim cổ trang "Mạc Ly" được xem là cơ hội quan trọng để Bạch Lộc lấy lại thiện cảm từ khán giả bằng chính năng lực diễn xuất.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn

Nữ biên kịch lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc sau ồn ào liên quan đoàn phim 'Mạc Ly'

Nữ biên kịch lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc sau ồn ào liên quan đoàn phim 'Mạc Ly'

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

TIN MỚI NHẤT

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 30 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 7 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?