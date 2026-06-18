Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Kể từ khi phát sóng, 'Mạc Ly' liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự quan tâm dành cho dàn diễn viên gồm Bạch Lộc, Thừa Lỗi và Đổng Khiết, bộ phim cũng gây ra nhiều tranh cãi về cách triển khai nội dung và chất lượng diễn xuất.

Dù nhận được nhiều sự chú ý nhờ dàn diễn viên nổi tiếng, "Mạc Ly" vẫn đang đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Trên các diễn đàn phim ảnh Trung Quốc, nhiều người cho rằng nhịp phim ở giai đoạn đầu diễn ra khá chậm, các tuyến nhân vật và tình tiết được triển khai dàn trải khiến người xem khó theo dõi. Sau nhiều tập phát sóng, hành trình báo thù của nữ chính vẫn chưa tạo được cao trào đủ mạnh như kỳ vọng ban đầu. Bên cạnh đó, diễn xuất của Bạch Lộc cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Một bộ phận khán giả nhận xét nữ diễn viên chưa mang đến nhiều đột phá so với những vai cổ trang trước đây. Trong khi đó, sự kết hợp giữa cô và Thừa Lỗi bị đánh giá chưa tạo được phản ứng hóa học nổi bật, khiến tuyến tình cảm chưa thực sự thuyết phục.

Giữa những luồng ý kiến trái chiều, Đổng Khiết lại bất ngờ trở thành nhân tố được nhắc đến nhiều nhất. Trong phim, cô đảm nhận vai Thái hậu Quách Hề - một nhân vật nắm giữ quyền lực lớn trong triều đình, sở hữu tham vọng chính trị nhưng không bị xây dựng theo mô típ phản diện đơn giản.

Ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên, Đổng Khiết đã gây ấn tượng nhờ thần thái điềm tĩnh, khí chất quyền uy và khả năng kiểm soát cảm xúc tinh tế. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên không cần những cảnh diễn quá kịch tính nhưng vẫn tạo được sức nặng cho nhân vật thông qua ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể. Đặc biệt, các phân đoạn đối đầu giữa Thái hậu Quách Hề và nữ chính được xem là những cảnh phim hấp dẫn nhất tác phẩm. Chỉ bằng những biểu cảm nhỏ hay một ánh nhìn thoáng qua, Đổng Khiết đã thể hiện được nhiều lớp tâm lý phức tạp, từ sự mưu lược, tham vọng đến những giằng xé nội tâm. Không chỉ ghi điểm nhờ diễn xuất, nhân vật Quách Hề còn được đánh giá là một trong những vai diễn có chiều sâu nhất phim. Xuất thân bình thường nhưng từng bước bước lên đỉnh cao quyền lực, nhân vật này tồn tại trong vùng ranh giới giữa thiện và ác, mang đến nhiều góc nhìn đa chiều. Nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn của Đổng Khiết, Quách Hề trở thành điểm nhấn nổi bật, thậm chí được nhiều khán giả nhận xét là nhân vật có sức hút màn ảnh mạnh mẽ nhất trong "Mạc Ly" ở thời điểm hiện tại.

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh Nữ diễn viên Đổng Khiết lần đầu nhắc lại những tranh cãi xung quanh cuộc hôn nhân và vụ ly hôn với nam diễn viên Phan Việt Minh.

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