'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

Đổng Khiết cho rằng một phần khác, do yếu tố nghề nghiệp, tiềm thức của cô luôn nhắc nhở "không được phép thừa cân". Vì thế, mỗi khi cảm thấy đang mập lên, diễn viên kiểm soát lượng thức ăn. Vì thế, Đổng Khiết chưa từng vào trạng thái phải kiêng khem quá mức và rèn luyện thể thao để lấy lại vóc dáng.

Đổng Khiết, minh tinh Trung Quốc đóng "Kim phấn thế gia", đã nhận câu hỏi "vì sao chị ăn nhiều mà không mập" khi livestream với khán giả tối 31/10. Cô cho biết lượng công việc nhiều, ngoài diễn xuất, Đổng Khiết một mình làm việc trong gia đình, không thuê người giúp. Các động tác khi giặt giũ, lau dọn, bê đồ đạc, đi bộ mua đồ đều làm tiêu hao năng lượng.

Người đẹp đắp mặt nạ mỗi tối, chú ý uống đủ nước. Cô đặc biệt chú trọng chăm sóc vùng mắt, thường đắp túi trà, vừa đơn giản vừa có tác dụng thư giãn tại nhà.

Đổng Khiết (SN 1980) là diễn viên, vũ công nổi tiếng Trung Quốc. Cô xuất thân là diễn viên múa chuyên nghiệp, đến năm 20 tuổi mới chuyển hướng sang công việc diễn xuất. Cô được biết đến qua loạt tác phẩm ăn khách như Kim phấn thế gia, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Tiểu Lý phi đao, Tinh võ Trần Chân, Ngày tháng hạnh phúc, Hồng y phường...

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Đổng Khiết có ngoại hình trong sáng, thánh thiện. Cùng với kỹ năng diễn xuất tốt, cô được ca ngợi là ngọc nữ của làng phim Hoa ngữ. Khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng, Đổng Khiết bị phát hiện ngoại tình với nam diễn viên Vương Đại Trị năm 2012, từ đó cô bị tẩy chay nhiều năm, suýt mất luôn sự nghiệp.

Nhờ sự giúp đỡ của các diễn viên như Trần Khôn, Triệu Vy, Châu Tấn, Đổng Khiết mới dần trở lại màn ảnh và thể hiện tài năng trong các phim như Hậu cung Như Ý truyện (2018), Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2.

Bên cạnh diễn xuất, Đổng Khiết kiếm lợi nhờ chương trình bán hàng trực tuyến. Doanh số một giờ của cô có thể lên tới 300 triệu NDT (41 triệu USD). Một ngày, nữ diễn viên có thể nhận mức lương và hoa hồng lên tới hàng chục triệu USD.

Theo Sohu, thực tế công chúng không thích việc các nghệ sĩ livestream bán hàng, nhưng một số ngôi sao như Đổng Khiết, Lưu Đào vẫn đạt được danh tiếng tốt và đem lại mức doanh thu khủng.