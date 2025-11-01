'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

Sao quốc tế 01/11/2025 14:35

Đổng Khiết không lo ngại về tuổi tác, từng nhiều lần để mặt mộc khi livestream trên trang cá nhân, có lúc để lộ mụn, nếp nhăn ở khóe mắt khi cười. Khi làm việc, Đổng Khiết thường yêu cầu trang điểm nhẹ để vẻ ngoài 'giống cô trong đời thường nhất có thể'. Diễn viên luôn muốn trò chuyện với khán giả một cách tự nhiên, gần gũi nhất, bởi fan của cô phần lớn là những người mẹ.

Đổng Khiết, minh tinh Trung Quốc đóng "Kim phấn thế gia", đã nhận câu hỏi "vì sao chị ăn nhiều mà không mập" khi livestream với khán giả tối 31/10. Cô cho biết lượng công việc nhiều, ngoài diễn xuất, Đổng Khiết một mình làm việc trong gia đình, không thuê người giúp. Các động tác khi giặt giũ, lau dọn, bê đồ đạc, đi bộ mua đồ đều làm tiêu hao năng lượng.

Đổng Khiết cho rằng một phần khác, do yếu tố nghề nghiệp, tiềm thức của cô luôn nhắc nhở "không được phép thừa cân". Vì thế, mỗi khi cảm thấy đang mập lên, diễn viên kiểm soát lượng thức ăn. Vì thế, Đổng Khiết chưa từng vào trạng thái phải kiêng khem quá mức và rèn luyện thể thao để lấy lại vóc dáng.

Người đẹp đắp mặt nạ mỗi tối, chú ý uống đủ nước. Cô đặc biệt chú trọng chăm sóc vùng mắt, thường đắp túi trà, vừa đơn giản vừa có tác dụng thư giãn tại nhà.

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên - Ảnh 1'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên - Ảnh 2

Đổng Khiết (SN 1980) là diễn viên, vũ công nổi tiếng Trung Quốc. Cô xuất thân là diễn viên múa chuyên nghiệp, đến năm 20 tuổi mới chuyển hướng sang công việc diễn xuất. Cô được biết đến qua loạt tác phẩm ăn khách như Kim phấn thế gia, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Tiểu Lý phi đao, Tinh võ Trần Chân, Ngày tháng hạnh phúc, Hồng y phường...

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Đổng Khiết có ngoại hình trong sáng, thánh thiện. Cùng với kỹ năng diễn xuất tốt, cô được ca ngợi là ngọc nữ của làng phim Hoa ngữ. Khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng, Đổng Khiết bị phát hiện ngoại tình với nam diễn viên Vương Đại Trị năm 2012, từ đó cô bị tẩy chay nhiều năm, suýt mất luôn sự nghiệp.

Nhờ sự giúp đỡ của các diễn viên như Trần Khôn, Triệu Vy, Châu Tấn, Đổng Khiết mới dần trở lại màn ảnh và thể hiện tài năng trong các phim như Hậu cung Như Ý truyện (2018), Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2.

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên - Ảnh 3

Bên cạnh diễn xuất, Đổng Khiết kiếm lợi nhờ chương trình bán hàng trực tuyến. Doanh số một giờ của cô có thể lên tới 300 triệu NDT (41 triệu USD). Một ngày, nữ diễn viên có thể nhận mức lương và hoa hồng lên tới hàng chục triệu USD.

Theo Sohu, thực tế công chúng không thích việc các nghệ sĩ livestream bán hàng, nhưng một số ngôi sao như Đổng Khiết, Lưu Đào vẫn đạt được danh tiếng tốt và đem lại mức doanh thu khủng.

Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16 được ví như "phiên bản nhí" của Dương Dương

Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16 được ví như "phiên bản nhí" của Dương Dương

Không ồn ào như nhiều “con nhà nòi” khác, nhưng mỗi lần lộ diện, cậu bé Đỉnh Đỉnh – con trai của cặp đôi nổi tiếng một thời Đổng Khiết và Phan Việt Minh lại khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đổng Khiết sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16 được ví như "phiên bản nhí" của Dương Dương

Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16 được ví như "phiên bản nhí" của Dương Dương

'Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh' Đổng Khiết bị chỉ trích khi 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 45

'Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh' Đổng Khiết bị chỉ trích khi 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 45

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết bất ngờ than thở, bất lực vì con trai ở tuổi khó bảo

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết bất ngờ than thở, bất lực vì con trai ở tuổi khó bảo

Phan Việt Minh đăng ký kết hôn với 'tình mới' sau 11 năm ly hôn Đổng Khiết

Phan Việt Minh đăng ký kết hôn với 'tình mới' sau 11 năm ly hôn Đổng Khiết

Con trai 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ diện mạo trông giống Lương Triều Vỹ, nghi vấn mối quan hệ năm xưa được hàn gắn

Con trai 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ diện mạo trông giống Lương Triều Vỹ, nghi vấn mối quan hệ năm xưa được hàn gắn

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác

Lý do 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết tự tin khoe mặt mộc, không bận tâm về tuổi tác

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 2/11/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 2/11/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố có thể đối diện mức án nào?

Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố có thể đối diện mức án nào?

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Trong 55 ngày cuối năm 2025, Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp số đỏ, tiền chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, Lộc Lá bay đầy nhà, mọi điều hanh thông

Trong 55 ngày cuối năm 2025, Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp số đỏ, tiền chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, Lộc Lá bay đầy nhà, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Từ giờ đến giữa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có sao Tài Lộc chiếu rọi, may mắn tăng vọt, tiền về chật két, vượng phát Tài Lộc

Từ giờ đến giữa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có sao Tài Lộc chiếu rọi, may mắn tăng vọt, tiền về chật két, vượng phát Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Lật tẩy thủ đoạn Trương Ngọc Ánh qua mặt, chiếm đoạt tiền của công ty và bạn bè

Lật tẩy thủ đoạn Trương Ngọc Ánh qua mặt, chiếm đoạt tiền của công ty và bạn bè

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Huỳnh Hiểu Minh chấp nhận từ bỏ hình tượng ngôi sao hào nhoáng, hi sinh về ngoại hình

Huỳnh Hiểu Minh chấp nhận từ bỏ hình tượng ngôi sao hào nhoáng, hi sinh về ngoại hình

Con trai của siêu mẫu Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã có hợp đồng nghệ sĩ khi mới 3 tháng tuổi

Con trai của siêu mẫu Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã có hợp đồng nghệ sĩ khi mới 3 tháng tuổi

'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời vì đau tim ở tuổi 59

'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời vì đau tim ở tuổi 59

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz?

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz?