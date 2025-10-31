Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Hậu trường 31/10/2025 21:25

Trước khi bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trương Ngọc Ánh là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng; biểu tượng nhan sắc một thuở.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 31/10/2025, cơ quan chức năng TPHCM khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động của công ty do cô điều hành.

Trương Ngọc Ánh, sinh năm 1976 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong thập niên 1990–2000. Cô được biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga... Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn là người đẹp thành công trong lĩnh vực sản xuất phim và kinh doanh.

Năm 1992, khi mới 16 tuổi, Trương Ngọc Ánh giành giải nhất cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng Hà Nội”. Đây được xem là bước ngoặt đầu tiên, mở ra con đường nghệ thuật của cô. Sau đó, cô được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời đóng vai trong bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên, chính thức đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh. Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh và sàn diễn thời trang.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt - Ảnh 1
Diễn viên Trương Ngọc Ánh

 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau hôn lễ, sự nghiệp của cả hai đều thăng hoa. Năm 2006, Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai Dần trong bộ phim Áo lụa Hà Đông – một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật của Việt Nam thời kỳ đầu hội nhập. Vai diễn này đã mang về cho cô Giải Mai Vàng năm 2007. Ngoài Áo lụa Hà Đông, cô còn góp mặt trong các tác phẩm như Sài Gòn nhật thực, Phát tài, Hạt mưa rơi bao lâu và Ngọc Viễn Đông (2012).

Song song với diễn xuất, Trương Ngọc Ánh mở rộng sang lĩnh vực sản xuất phim và kinh doanh. Cô từng đầu tư bất động sản, tổ chức sự kiện và điều hành nhiều dự án giải trí lớn. Ở vai trò nhà sản xuất, cô đứng sau thành công của nhiều bộ phim hành động Việt, trong đó có Hương Ga.

Năm 2008, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chào đón con gái đầu lòng – bé Bảo Tiên. Tháng 4/2014, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 9 năm chung sống. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc con gái.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt - Ảnh 2
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai trò host và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Project Runway – Nhà thiết kế thời trang Việt Nam mùa thứ hai. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt quyền lực của làng giải trí.

Những năm gần đây, dù ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh, Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì sức ảnh hưởng bằng các hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và sắc đẹp. Cô là người đứng sau cuộc thi Miss Earth Vietnam, góp phần đưa hình ảnh phụ nữ Việt ra đấu trường nhan sắc quốc tế.

