Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính tin kêu gọi quyên góp xây mộ, cảnh báo thông tin giả mạo 

Theo thông tin báo Người Lao Động , Nhạc sĩ Tô Hiếu - đại diện phát ngôn của gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín - vừa có thông báo xung quanh các hành vi kêu gọi đóng góp chi phí xây mộ cho cố nghệ sĩ trên mạng xã hội.

"Bất kỳ hành vi nào đứng ra kêu gọi quyên góp với danh nghĩa gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cần hết sức thận trọng và thông báo cho cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng an ninh mạng, để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật” - ông Tô Hiếu nhấn mạnh.

Gia đình không kêu gọi, không tiếp nhận bất kỳ khoản đóng góp tiền bạc hay vật chất nào, kể cả hỗ trợ xây mộ cho cố nghệ sĩ Thương Tín.

Gia đình nghệ sĩ Thương Tín không kêu gọi, không tiếp nhận bất kỳ khoản đóng góp tiền bạc hay vật chất nào. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Như trước đó VNExpress đưa tin, anh Thanh Tùng - con trai diễn viên - cho biết Thương Tín qua đời lúc 18h50 tối 8/12, đến sáng nay gia đình thông báo tin buồn. Hiện anh và người thân túc trực lo hậu sự cho cha tại nhà riêng. Lễ nhập quan diễn ra sáng 9/12, động quan lúc 15h30 chiều 10/12. Nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, Phan Rang.

Chị Kim Chi - người phụ nữ là bạn đời cuối cùng của diễn viên Thương Tín - cho biết kịp đưa con gái chung của cả hai, bé Thanh Thảo (12 tuổi), về thọ tang cha. Cả hai chia tay nhau từ lâu, thi thoảng, người nhà bên chồng lên chỗ chị Kim Chi ở cách 30 phút để đón con gái về thăm bố.

Anh Thanh Tùng - con trai diễn viên - cho biết Thương Tín. Ảnh: VNExpress.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người gắn bó với Thương Tín những ngày cuối đời, cho biết trước khi mất, diễn viên sống ở nhà mẹ ruột. Ông bị liệt nửa người, trải qua khoảng thời gian xuống dốc về sức khỏe và tinh thần, mắc nhiều bệnh nền. Nhạc sĩ Tô Hiếu có mặt ở nhà của diễn viên để lo tang lễ cùng người thân của ông.

Gia đình cho biết trong suốt thời gian diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ Thương Tín, họ mong muốn giữ sự trang nghiêm, riêng tư nên không cho phép chụp hình, quay video hay livestream.

Việc xây mộ cố nghệ sĩ Thương Tín được gia đình tiến hành ngay sau lễ an táng và hoàn tất vào chiều 11/12.