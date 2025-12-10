Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

Từng là một trong những tài tử nổi tiếng những năm 1980 - 1990, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thương Tín khiến đông đảo người hâm mộ bàng hoàng. Những năm cuối đời, nghệ sĩ mắc nhiều bệnh, bị tai nạn và phải ngồi xe lăn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Diễm My 6x - tình cũ của NS Thương Tín đã có bài đăng tiễn biệt ông. "Đời người hữu hạn. Có lẽ vì thế chúng ta phải chấp nhận những cuộc chia ly dẫu chưa bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Tuy nhiên trên hành trình đó anh cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao - vốn là món quà quý giá nhất cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trong thời khắc này tin rằng những điều đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ ở lại với khán giả, mọi người. Đó cũng là lời tiễn biệt đầy tử tế nhất. Thương mến và mong anh an nghỉ", diễn viên Diễm My 6x viết. Lời tiễn biệt của diễn viên Diễm My 6x khiến ai cũng xót xa.

Diễn viên Diễm My 6x - tình cũ của NS Thương Tín đã có bài đăng tiễn biệt ông

Diễn viên Diễm My và Thương Tín từng đóng chung bộ phim nổi tiếng là Dòng sông hoa trắng. Sau bộ phim này, cả hai cũng nên duyên tình cảm. NS Thương Tín và diễn viên Diễm My từng có mối tình kéo dài 2 năm.

Đầu năm 2021, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Sau thời gian này ông chật vật làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, có lúc làm shipper, khi đi hát đám cưới, sự kiện, đóng phim...

Thương Tín và diễn viên Diễm My từng có mối tình kéo dài 2 năm

Vào năm 2024, nghệ sĩ Thương Tín đã bị đột quỵ lần 2 tuy nhiên may mắn không quá nghiêm trọng nên sức khỏe nghệ sĩ Thương Tín dần ổn định. Thời điểm đó, nghệ sĩ chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Sau khi tình trạng khả quan hơn, Thương Tín đi làm công việc giao hàng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên sau đó, nghệ sĩ cũng bỏ nghề vì sức khỏe đã yếu, không cho phép.

Theo cáo phó, lễ động quan của nghệ sĩ diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 10/12. Hiện tại, con trai và người thân đang túc trực lo hậu sự cho nghệ sĩ Thương Tín.

Hai tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín trước khi mất Những ngày cuối đời, sức khỏe và ý thức của Thương Tín sút giảm nghiêm trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-cu-nghen-ngao-tien-biet-nghe-si-thuong-tin-oi-nguoi-huu-han-mong-anh-an-nghi-748321.html