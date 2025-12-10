Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, nhờ cục diện tam hợp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu cực kì vượng phát. Con giáp này thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán khiến bản mệnh có thể chinh phục được lòng tin của mọi người, thậm chí đưa tập thể vươn tới thành công.

Vận tài lộc được tài tinh chiếu mệnh người làm ăn kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, có nhiều khách hàng tự tìm đến, chất lượng sản phẩm được khách hàng công nhận và đánh giá cao trên thị trường. Đây là cơ hội mở ra cho bản mệnh có được những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này là quá mức thẳng thắn nên dễ làm mất lòng người khác. Khi có ý định phê bình ai, tuổi Dậu nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây tổn thương cho đối phương mà ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, người tuổi Sửu cư xử không giống ai thật nhưng nhờ Tam Hợp nên người ấy bỏ qua hết cho bạn, điều quan trọng là một nửa của bạn vẫn chấp nhận và yêu thương bạn là đủ. Bạn chẳng thể nào thay đổi để trở thành người hoàn hảo trong một sớm một chiều, bạn chỉ cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày để cùng người ấy tận hưởng cuộc sống này mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đa phần mọi việc đều đang diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống của con giáp tuổi Sửu nhờ sự che chở của Thực Thần, nhưng ở một khía cạnh nào đó, điều khiến bạn thực sự quan tâm lại không trọn vẹn như bản thân mong muốn. Đó chính là lý do khiến ngày hôm nay bạn trở nên có một chút ưu tư.



Hỏa khí vượng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh ngày hôm nay, đặc biệt không tốt cho những ai bị cao huyết áp, bệnh viêm nhiễm... Ngoài ra, bản mệnh nên ưu tiên ăn nhiều thức ăn mát, chọn địa điểm là những nơi thoáng.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ cảm thấy hăng hái sẵn sàng thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Bạn cho rằng càng dám xông pha bao nhiêu, mình sẽ càng trở nên tài giỏi, bản lĩnh bấy nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này cần nhắc nhở mình kiên nhẫn hơn trong công việc, đừng hăng hái bước đầu rồi về sau lại thành ra bỏ bê, chán nản. Nếu bạn bỏ dở công việc giữa chừng, người khác sẽ phải tốn công sức để khắc phục, hoàn thành nốt giúp bạn đấy.



Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái trong ngày hôm nay. Đây vốn là một việc rất đáng mừng, vì vậy nếu cũng có thiện cảm với nhau, bạn hãy thử cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nhau xem sao.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!