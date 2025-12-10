Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 10/12/2025 05:50

3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'.

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”, trôi chảy. Bản mệnh đã tìm được hướng đi đúng đắn trong công việc nhờ Cát Tinh dẫn lối. Do đó, bạn hãy thoải mái đưa ra ý tưởng trong ngày này để thu về những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc. Tử vi cho biết, con giáp này không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm đầy túi tiền của mình. Nếu lập kế hoạch chi tiêu khoa học, bạn sẽ mau chóng có được khoản tài chính mơ ước. 

Bên cạnh đó, mối quan hệ tình cảm của con giáp may mắn này và “nửa kia” ngày càng khăng khít sau khi giải quyết những mâu thuẫn trước đó, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Người độc thân tìm đến được “bến đỗ” đời mình. 

Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ hanh thông nhờ tài ăn nói khéo và bản tính hòa đồng của mình. Vận trình tài lộc có chiều hướng gia tăng. Người tuổi này hiện đang có nguồn thu nhập phụ cao hơn so với công việc chính, do đó hãy nên cân nhắc lại con đường sự nghiệp của mình. 

Ngoài ra, vận trình tài lộc của con giáp này cũng sẽ phát tài phát lộc. Con giáp này có nguồn thu nhập rủng rỉnh nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân trong quá trình làm việc để có được. Nếu người trong cuộc biết chia sẻ, quan tâm tới cảm xúc của nhau, cả hai sẽ tránh đổ vỡ đáng buồn. 

Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ tiến triển nhanh chóng và dễ dàng. Bản mệnh cũng có thể đạt được những bước tiến mới trên đường quan lộc. Bên cạnh đó, nguồn năng lượng dồi dào còn giúp bạn thúc tiến được các nhiệm vụ còn đang dở dang. Đường công danh rộng mở nếu người tuổi này tập trung vào các kế hoạch hiện tại. Hãy cố gắng hết mình thì sẽ sớm đạt được kết quả như mong đợi.  

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên khá khởi sắc và hài hòa. Nếu bản mệnh đã có nửa kia, đôi bên sẽ vô cùng hạnh phúc. Người ấy có thể bao dung cho tất cả những tật xấu của bạn. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Sau hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Sau hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Sau hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Cuối ngày hôm nay (10/12/2025), 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Cuối ngày hôm nay (10/12/2025), 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn