Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Dinh dưỡng 10/12/2025 05:30

Rau muống, món ăn quen thuộc của người Việt Nam rất bổ dưỡng và có công dụng chống lão hóa, bảo vệ tim mạch, tốt cho gan và hệ tiêu hóa. Rau muống cũng là thực phẩm bạn nên ăn để có cơ thể khỏe mạnh, mái tóc đẹp và làn da trắng sáng rạng rỡ.

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau muống mang tới cho sức khỏe

Hỗ trợ điều trị thiếu máu: Với hàm lượng chất sắt dồi dào trong rau muống, khi sử dụng đúng cách mọi người sẽ hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu khá tốt. Đặc biệt là các bà mẹ mang thai nên bổ sung loại rau này để cung cấp lượng sắt cần thiết để nuôi dưỡng thai nhi.

Hỗ trợ phòng chống tiểu đường: Các đối tượng bị tiểu đường khi ăn rau muống sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu. Vậy nên, mọi người có thể bổ sung loại rau này vào thực đơn mỗi ngày để phòng bệnh tốt hơn nhé.

Hỗ trợ điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan: Việc ăn rau muống thường xuyên cũng có tác dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị bệnh vàng da, hay các vấn vấn đề về gan, đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể từ đó bảo vệ gan khỏi những tổn thương hiệu quả.

Hỗ trợ cải thiện chứng khó tiêu và táo bón: Rau muống là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, nên rất hiệu quả với hệ tiêu hóa. Vì vậy, việc ăn rau muống thường xuyên cũng sẽ giúp cải thiện chứng rối loạn tiêu hóa, giúp nhuận tràng, có lợi người đang bị khó tiêu hay táo bón.

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh về da: Trong Đông Y, việc lấy nước ép rau muống hoặc giã rau muống đắp lên vùng da bị chàm, vẩy nến, mụn trứng cá, ngứa phát ban, côn trùng cắn… khá hiệu quả.

Chống lão hóa da hiệu quả: Các chất chống oxy hóa trong rau muống có công hiệu rất tốt trong việc hạn chế những ảnh hưởng do tế bào gốc tự do gây ra. Từ đó giúp làm tăng khả năng chống lại sự tác động ảnh hưởng tới da và ức chế sự lão hóa cho da.

Những lưu ý khi ăn rau muống

Dù là phụ nữ mang thai hay phụ nữ sau sinh và những người bình thường đều ăn được rau muống, nhưng cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn rau muống nhằm phát huy tối đa hiệu quả của rau muống cũng như phòng ngừa các rủi ro không mong muốn:

Chế biến rau muống chín kỹ: Trong rau muống có nhiều ký sinh trùng, ví dụ như ký sinh trùng sán lá ruột. Vì vậy khi ăn rau muống cần chế biến kỹ để tiêu diệt các ký sinh trùng gây bệnh cho cơ thể. Nên rửa sạch rau rồi ngâm nước muối loãng hoặc dung dịch rửa rau trong 30 phút!

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn rau muống với liều lượng vừa phải: Sử dụng rau muống làm rau xanh bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày là tốt, nhưng chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không quá 300g/ngày.

Các trường hợp không nên ăn rau muống: Những trường hợp suy nhược cơ thể nặng, hư hàn, có vết thương trên da thì không nên dùng rau muống. Đợi các triệu chứng trên khỏi hẳn thì mới nên dùng.

Rau muống là loại rau xanh phổ biến với nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, ăn nhiều chúng có thể gây tác hại.

