Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Ốc móng tay (razor clam) là loại hải sản quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị ngọt tự nhiên và cách chế biến đa dạng. Không chỉ có hương vị hấp dẫn, ốc móng tay còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Ốc móng tay, còn gọi là sò móng tay, là hải sản thân mềm sống ở khu vực cửa sông, cửa biển. Chúng có hình dạng dài, thon như móng tay, vỏ màu vàng nâu đặc trưng.

Trong 100g thịt ốc móng tay đã được nấu chín, ước tính có: Năng lượng: 70-106 kcal, tùy cách chế biến; Protein: 10-15g; Chất béo: Khoảng 1,8g (rất ít chất béo bão hòa); Carbohydrate: 6,5g.

Bên cạnh đó, ốc móng tay còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như:

Sắt: 3-24mg, trong đó có sắt heme dễ hấp thu; Vitamin B12: 8-98 mcg; Canxi: 24- 134mg; Kẽm: 1,6mg; Omega-3: Dù ít nhưng góp phần hỗ trợ tim mạch, não bộ và thị lực; Các chất khác: Phốt pho, kali, magie, vitamin A.

Với hàm lượng dinh dưỡng đa dạng, ốc móng tay được xem là một trong những loại hải sản tốt cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe khi ăn ốc móng tay đúng cách

Ăn ốc móng tay đúng cách sẽ giúp phát huy tối đa những lợi ích dinh dưỡng mà loài hải sản này mang lại như:

Bổ sung canxi, tốt cho xương và răng

Ốc móng tay là nguồn cung cấp dồi dào canxi và phốt pho, góp phần hỗ trợ hệ xương răng chắc khỏe. Ăn ốc móng tay đúng cách không chỉ hỗ trợ trẻ em phát triển chiều cao mà còn giúp người lớn phòng ngừa nguy cơ loãng xương và thoái hóa khớp.

Hỗ trợ tạo máu, phòng ngừa thiếu máu

Trong ốc móng tay có hàm lượng sắt đáng kể, tham gia trực tiếp vào quá trình tạo hồng cầu. Nhờ vậy, món ăn này đặc biệt tốt cho người có nguy cơ thiếu máu. Bổ sung ốc móng tay vào thực đơn hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

Tăng cường miễn dịch và sức đề kháng

Kẽm và selen trong ốc móng tay là những vi chất cần thiết cho hoạt động của hệ miễn dịch. Chúng giúp cơ thể sản sinh các enzym chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước sự tấn công của vi khuẩn và virus. Ăn ốc móng tay thường xuyên với liều lượng phù hợp sẽ giúp bạn có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ mắc bệnh vặt.

Tốt cho hệ thần kinh và trí não

Ốc móng tay chứa nhiều vitamin B12 và các vitamin nhóm B, giúp duy trì chức năng hệ thần kinh. Bổ sung ốc móng tay vào khẩu phần ăn góp phần cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thoái hóa thần kinh.

Cách lựa chọn và bảo quản ốc móng tay

Cách chọn ốc móng tay

Để chọn được con ốc móng tay ngon bạn nên chọn những con có màu vàng, không bị vỡ vỏ hay sứt mẻ, đồng thời bạn có thể quan sát lớp màng mịn và trong. Những con ốc móng tay tươi còn có mùi tanh đặc trưng của bùn.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra ốc móng tay có còn sống hay không bằng cách thả chúng vào chậu nước sẽ thấy chúng thè lưỡi ra.

Cách bảo quản ốc móng tay

Khi bạn mua được những con ốc móng tay tươi sống về bạn chỉ cần cho chúng vào chiếc túi vải, thường xuyên xịt nước cho chúng là được, bằng cách này bạn có thể bảo quản được 1 - 3 ngày.

Ngoài ra bạn có thể chọn cách luộc sơ, làm sạch rồi nhặt phần thịt ốc bỏ vào túi zip bọc kín lại đưa vào ngăn mát hoặc ngăn đông bảo quản.