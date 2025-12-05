4 Công dụng của rau cải ngọt đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 05/12/2025 11:30

Cải ngọt là một loại rau xanh cực kỳ phổ biến tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Loại rau có vị ngọt thanh cực kỳ đặc trưng. Cải ngọt không chỉ dễ ăn mà còn đi kèm rất nhiều công dụng đối với sức khỏe con người.

Cải ngọt là một trong các loại rau vô cùng gần gũi đối với người Việt. Rau cải ngọt có xuất xứ từ đất nước Trung Quốc và Ấn Độ. Được biết, cải ngọt thuộc loại rau thân thảo, có chiều cao trung bình khoảng 16 - 20cm. Thân của cây có màu trắng, hình tròn, mập mạp, mọng nước.

4 Công dụng của rau cải ngọt đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại Việt Nam, cải ngọt có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng khác nhau, từ phức tạp cho đến cơ bản. Không những dễ chế biến, dễ ăn mà loại rau này còn rất dễ trồng. Ngoài ra, cải ngọt sở hữu nhiều thành phần dinh dưỡng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Do đó, loại rau được ưa chuộng ở rất nhiều nơi trên thế giới.

4 Công dụng của rau cải ngọt đối với sức khỏe

Hỗ trợ bệnh nhân điều trị gout: Gout là bệnh lý liên quan đến sự chuyển hóa acid uric trong cơ thể. Người có căn bệnh gout thường bị rối loạn chuyển hóa acid uric do chế độ ăn uống thường ngày không lành mạnh. Các cơn đau khớp xảy ra đột ngột không có dấu hiệu báo trước. Cách điều trị gout hiệu quả là phối hợp chế độ ăn lành mạnh và tuân thủ sử dụng thuốc.

Tốt với tim mạch: Cải ngọt chứa các hoạt chất giúp kiềm chế cholesterol hiệu quả, đào thải chất độc hại, cặn bã của cơ thể qua đường hậu môn. Nên gián tiếp hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh, giúp lưu thông máu tốt.

4 Công dụng của rau cải ngọt đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư: Trong rau cải có chứa khoáng chất allyl isothiocyanate giúp giảm sản sinh các gốc tự do trong cơ thể. Gián tiếp phòng ngừa ung thư. Chất xơ trong rau giúp đào thải hiệu quả các chất thừa tích trữ trong cơ thể. Vì vậy, nên cải ngọt có khả năng hỗ trợ phòng ngừa mắc bệnh ung thư.

Phòng ngừa loãng xương: Trong cải ngọt, ngoài vitamin nhóm B, vitamin C còn có một lượng vitamin K thích hợp với con người. Đồng thời có một lượng canxi bên trong cây cải ngọt. Nhờ cung cấp khoáng chất và vitamin giúp cơ thể ngày càng khỏe mạnh và phòng ngừa hiệu quả bệnh loãng xương cho người cao tuổi. 

4 Công dụng của rau cải ngọt đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến rau cải để không bị mất chất dinh dưỡng

Chế biến rau cải đúng cách là việc không thể bỏ qua vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo tồn chất dinh dưỡng có trong rau, chưa kể đến việc chế biến sai có thể làm biến đổi một số chất, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Quá trình nấu rau cải nếu không thực hiện đúng cách có thể làm phá hủy carotenoid có vai trò chống oxy hóa như lycopene, beta- carotene, lutein. Khi nấu quá chín hay luộc thì những chất này dễ hòa tan vào nước, từ đó làm cho chất dinh dưỡng bị phá hủy.

4 Công dụng của rau cải ngọt đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, muốn bảo tồn nhiều nhất chất dinh dưỡng của rau cải thì nên xào rau. Cách chế biến này giúp rau ít phải tiếp xúc với nước, với nhiệt, thời gian nấu chín ngắn nên dinh dưỡng sẽ được giữ lại nhiều hơn.

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải cúc là loại rau rất phổ biến và quen thuộc với mọi người. Loại rau này thường được dùng để chế biến các món xào, nấu, luộc, nấu cháo... cho cả người già và trẻ nhỏ. Vậy ăn rau cải cúc có tác dụng gì cho sức khỏe?

