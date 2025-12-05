'Mỹ nhân 16 tuổi' Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim, gây bất ngờ với vai chính đầu tay

Sao quốc tế 05/12/2025 11:00

Mới đây, nữ diễn viên trẻ Ngải Mễ sinh năm 2008 đáng ra phải bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học vào mùa hè 2025. Tuy nhiên, thay vì dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung ôn thi, công ty quản lý đã sắp xếp cho Ngải Mễ tham gia dự án mới A Thiền với đàn anh Lâm Nhất hơn cô 9 tuổi.

Mới đây, dự án phim truyền hình Trung Quốc đề tài tội phạm lấy bối cảnh những năm 1990 ''Thành Tường Chi Thượng'', đã công bố dàn diễn viên chính sau hơn 1 tháng khai máy. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Từ Xung. Hai diễn viên chính được công bố là Lý Quang Khiết và Ngải Mễ. Ngoài ra, phim có sự tham gia của dàn diễn viên Chu Châu, Đổng Khiết, Triệu Nguy, Thái Lộ, Cao Chí Đình. Bộ phim dự kiến có 18 tập và sẽ phát hành trên nền tảng trực tuyến Youku.

Đáng chú ý, đây là bộ phim đầu tiên mà nữ diễn viên sinh năm 2008 Ngải Mễ đóng vai chính. Cô gây ấn tượng với tạo hình tóc ngắn theo phong cách tomboy, trái ngược với hình ảnh tóc dài nữ tính thường thấy và cũng rất khác biệt so với những vai diễn mà cô từng đảm nhận.

'Mỹ nhân 16 tuổi' Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim, gây bất ngờ với vai chính đầu tay - Ảnh 1

Tuy nhiên, ngày 30/11 là hạn cuối để tham gia kỳ thi nghệ thuật, người hâm mộ Ngải Mễ thấy cô không có dự định học đại học, lại đóng phim tình cảm người lớn khi đang ở độ tuổi vị thành niên đã tức giận chất vấn văn phòng đại diện của nữ diễn viên. Lập trường của fan cho rằng việc học hành quan trọng hơn diễn xuất, dù là ngành nghệ thuật, nhưng tấm bằng đại học sẽ giúp đỡ nữ diễn viên trẻ rất nhiều trong tương lai.

Theo đó, nếu Ngải Mễ vào học tại các đại học hàng đầu về đào tạo nghệ thuật, cô có cơ hội bồi dưỡng năng lực diễn xuất, tiếp cận các nguồn lực và mạng lưới quan hệ về sau. Việc được đào tạo bài bản giúp tương lai nghệ thuật của Ngải Mễ thuận lợi hơn, có cơ hội thi vào các đơn vị nhà nước.

'Mỹ nhân 16 tuổi' Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim, gây bất ngờ với vai chính đầu tay - Ảnh 2

 

Thực tế, trong giới giải trí Hoa ngữ, rất ít ngôi sao không tốt nghiệp đại học thành công. Trong khi đó, việc tốt nghiệp tại các trường đào tạo diễn xuất như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh), Học viện Hý kịch Trung Quốc (Trung Hý), Học viện Hý kịch Thượng Hải (Thượng Hý) mang lại nhiều cơ hội đóng phim, mối quan hệ bạn bè cho các ngôi sao.

Bên cạnh đó, đại học còn giúp hình thành nhận thức cho các nghệ sĩ trẻ. Nhiều diễn viên kỳ cựu đã chỉ ra rằng việc các ngôi sao thiếu kiến thức cơ bản khiến họ đọc không hiểu kịch bản, không được rèn luyện khả năng nhả thoại dẫn đến nhiều lỗ hổng trong diễn xuất.

'Mỹ nhân 16 tuổi' Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim, gây bất ngờ với vai chính đầu tay - Ảnh 3

Ngải Mễ gây ấn tượng ngay những giây đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Nhan sắc của cô nổi bật đến mức khiến khán giả bối rối, không phân biệt được ai là nha hoàn, ai là tiểu thư khi sánh đôi cùng Dương Siêu Việt.

Sau đó, Ngải Mễ cũng có nhiều khoảnh khắc lấn át nhan sắc nữ chính Ngô Cẩn Ngôn. Việc nhân vật Đồng Nhi phải hy sinh mạng sống để cứu nữ chính ở tập 28 “Mặc vũ vân gian" đã khiến khán giả tiếc nuối.

Theo nhà sản xuất Vu Chính, khác với tiểu thuyết gốc, nhân vật của Ngải Mê phải chết sớm trong phim vì nữ diễn viên vướng lịch học, không thể dành toàn bộ thời gian quay phim.

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Mới đây, đoạn video tranh cãi giữa đường của Trương Giai Ninh và bạn trai đang được cư dân mạng xứ Trung chia sẻ rầm rộ.

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

