Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), Chính quan chiếu sáng, những người đi xa làm ăn, du học, thi thố, công tác có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân vào những thời điểm quan trọng, hãy nhớ đền đáp lòng tốt của họ. Đây là ngày để thử thách lòng dũng cảm của bạn. Chiến đấu khi cần chiến đấu, chấp nhận khi cần chấp nhận, và bạn nên thiết lập nguyên tắc của riêng mình.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chi tiêu tương đối ổn định, không có cơ hội phung phí, giúp bạn tiết kiệm được một khoản kha khá. Tuy nhiên, việc thiếu nhiệt huyết trong việc kiếm tiền sẽ dẫn đến kết quả không như mong đợi, bạn nên chủ động hơn, vì nếu quá lười biếng bạn sẽ bị tụt hậu.

Mộc Kim bất dung, người mà bạn thầm thương trộm nhớ đang yêu một người khác, thế nên bạn đừng kỳ vọng quá nhiều vào người ta nữa. Còn những cặp đôi mới kết hôn dễ xảy ra bất hòa vì cả hai người không thông cảm cho nỗi vất vả của nhau.

Con giáp tuổi Mão 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), tuổi Mão làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Con giáp này có những bước tiến chậm mà chắc để khẳng định năng lực của bản thân, khiến không một ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ thời điểm hiện tại để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Quý nhân xuất hiện có thể cho bản mệnh thêm những gợi ý đáng giá.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, con giáp này đang ngày một thờ ơ với nửa kia của mình. Bản mệnh cho rằng những điều người ấy làm cho mình là đương nhiên nên không biết trân trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuổi Mão sẽ làm nửa kia tổn thương.

Con giáp tuổi Thân 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), nhờ có Tam Hợp Thái Tuế, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân vô cùng hanh thông, rất có thể bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời. Điều này rất thuận lợi cho các dự án hợp tác, ký kết làm ăn hay có lợi cho nâng cao hiệu suất trong quá trình thuyết phục khách hàng. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tài lộc của Thân khá suôn sẻ. Đó là nhờ con giáp này dứt khoát trong hành động của mình. Thời cơ không có nhiều, nhờ quyết đoán mà bản mệnh nắm bắt được cơ hội để tiên phong dẫn đầu, chiếm được lợi thế trên thị trường so với đối thủ. 

 

Thổ sinh Kim nên đường tình duyên tốt đẹp hơn trước. Khúc mắc tình cảm gần như đều được tháo gỡ ổn thỏa. Đối phương dần hiểu và thông cảm cho nỗi khó khăn của con giáp này, không còn nghi ngờ, hiểu lầm nữa. Điều này cũng là vì bản mệnh biết cách dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục người ấy lắng nghe mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

